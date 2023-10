Ali je lahko zdrobljena vulkanska kamnina ključ do odstranjevanja ogljika?

Prelomna terenska študija, ki so jo izvedli raziskovalci na kalifornijski univerzi Davis in univerzi Cornell, je razkrila možno rešitev za izziv odstranjevanja ogljika. Z dodajanjem zdrobljene vulkanske kamnine obdelovalnim površinam so ti znanstveniki odkrili način za shranjevanje ogljika v tleh, tudi v primeru ekstremne suše. Ta vznemirljivi razvoj je bil objavljen v reviji Environmental Research Communications.

Proces, ki stoji za to inovacijo, je znan kot preperevanje kamnin. Ko deževnica pride v stik z vulkanskimi kamninami, zajame ogljikov dioksid iz zraka in ga učinkovito zadrži v kamnini. Običajno se ta proces odvija na milijone let, zaradi česar je prepočasen za preprečevanje globalnega segrevanja. Z razbijanjem kamnine v fin prah pa je znanstvenikom uspelo znatno pospešiti preperevanje kamnin.

Prejšnje študije so ocenile, da lahko ta izboljšana različica preperevanja kamnin v naslednjih 215 letih shrani osupljivih 75 milijard ton ogljikovega dioksida, če jo uporabimo na obdelovalnih površinah po vsem svetu. Vendar do zdaj tehnologija ni bila testirana v posebej suhem podnebju.

Ta nedavna terenska študija je uspešno dokazala, da je zdrobljena vulkanska kamnina resnično lahko dragoceno orodje za shranjevanje ogljika, tudi v sušnih razmerah. Posledice te ugotovitve bi lahko bile pomembne, saj zagotavlja obetaven način za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Z vključitvijo te tehnike v kmetijske prakse bi lahko kmetje potencialno prispevali k prizadevanjem za odstranjevanje ogljika, medtem ko bi še naprej gojili svoje pridelke.

Medtem ko se svet še naprej spopada z nujno potrebo po zmanjšanju ogljika, ugotovitve študije dajejo upanje in navdih. Nadaljnje raziskave in poskusi na terenu bodo nedvomno potrebni, vendar je možnost, da zdrobljene vulkanske kamnine igrajo ključno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb, vznemirljiva možnost, da razmislimo.

FAQ

Kaj je preperevanje kamnin?

Preperevanje kamnin je naravni proces, do katerega pride, ko minerali v kamninah reagirajo z atmosferskimi plini, kot je ogljikov dioksid, da proizvedejo nove spojine ali raztopijo obstoječe. Sčasoma lahko ta proces odstrani ogljikov dioksid iz zraka in ga shrani v kamnine.

Kako lahko zdrobljena vulkanska kamnina izboljša preperevanje kamnin?

Drobljenje vulkanskih kamnin v fin prah pospeši proces preperevanja kamnin. S povečanjem površine kamnitih delcev lahko več ogljikovega dioksida reagira z minerali v krajšem času in tako učinkovito zadrži ogljik.

Kakšne so možne koristi uporabe zdrobljene vulkanske kamnine na obdelovalnih površinah?

Z vključitvijo zdrobljene vulkanske kamnine na obdelovalne površine je mogoče zajeti ogljikov dioksid iz ozračja in ga shraniti v tleh. To ne le pomaga ublažiti posledice podnebnih sprememb, ampak tudi izboljša kakovost in rodovitnost tal. Poleg tega bi lahko kmetje, ki uporabljajo to tehniko, potencialno prispevali k globalnim prizadevanjem za odstranjevanje ogljika, hkrati pa ohranili svojo kmetijsko produktivnost.

Ali se lahko zdrobljena vulkanska kamnina uporablja v vseh vrstah podnebja?

Medtem ko so se prejšnje študije osredotočale na potencial zdrobljene vulkanske kamnine v različnih podnebjih, je nedavna terenska študija to posebej testirala v suhem podnebju. Rezultati so pokazali, da se lahko tudi v sušnih razmerah s to metodo še vedno uspešno skladišči ogljik v tleh. Vendar je potrebnih več raziskav in testiranj, da bi v celoti razumeli njegovo učinkovitost in uporabnost v različnih podnebjih.