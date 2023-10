Nanofotonski pospeševalnik elektronov: miniaturizirajoči pospeševalnik delcev

Skupina raziskovalcev je z razvojem nanofotonskih pospeševalnikov elektronov dosegla pomemben napredek pri miniaturizaciji pospeševalnikov delcev. Ti novi pospeševalniki, ki so veliki kot računalniški čip, uporabljajo laserje za hitro povečanje hitrosti elektronov. Uspešno pospeševanje elektronov z nano napravo nas približuje možnosti neposredne interne radioterapije z uporabo endoskopov v prihodnosti.

Pospeševalniki delcev so bistvena orodja v različnih panogah, raziskovalnih področjih in medicinskem sektorju. Vendar so ti stroji običajno veliki in zahtevajo veliko prostora. Uporaba laserskega pospeševanja znotraj fotonske nanostrukture ponuja mikroskopsko alternativo, ki lahko močno zmanjša stroške in velikosti naprav.

Do sedaj ni bilo prepričljivih dokazov o znatnih energetskih dobičkih v nanofotonskih pospeševalnikih elektronov. Vendar pa je ekipa laserskih fizikov na univerzi Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) uspešno prikazala prvi nanofotonski pospeševalnik elektronov. Ta dosežek je sovpadel s podobnim prebojem kolegov z univerze Stanford.

Ti nanofotonski pospeševalniki so neverjetno majhni, s strukturami, ki merijo le nekaj nanometrov. Raziskovalci so lahko merljivo pospešili elektrone znotraj teh struktur z uporabo ultrakratkih laserskih impulzov. Čeprav se to morda zdi skromen dosežek, je to pomemben mejnik na področju fizike pospeševalnikov.

Končni cilj je še naprej povečevati dobiček energije in tok elektronov, da bi pospeševalnike delcev na čipu naredili primerne za uporabo v medicini. Da bi to dosegli, bodo morali raziskovalci razširiti strukture ali postaviti več kanalov enega poleg drugega.

Kolegi na Univerzi Stanford se prav tako ukvarjajo z realizacijo »Pospeševalnika na čipu« v sodelovanju z ekipo FAU. Skupna prizadevanja financira fundacija Gordon in Betty Moore.

