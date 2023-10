Revolucionarni preboj: DeepMB omogoča visokokakovostno optoakustično slikanje v realnem času

Raziskovalci so naredili prelomno odkritje na področju medicinskega slikanja, pri čemer so obravnavali dolgoletni izziv hitrega pridobivanja visokokakovostnih slik z multispektralno optoakustično tomografijo (MSOT). MSOT je vrhunska tehnologija, ki ima potencial za diagnosticiranje in vrednotenje različnih bolezni, kot sta rak dojke in mišična distrofija. Vendar pa je zamudna obdelava, potrebna za ustvarjanje podrobnih slik, omejila njegovo klinično uporabnost.

Za premagovanje tega izziva so raziskovalci razvili DeepMB, okvir za globoko učenje, ki omogoča visokokakovostno optoakustično slikanje v realnem času. DeepMB premosti vrzel med hitrostjo slikanja v realnem času in kakovostjo slike, doseženo z rekonstrukcijo na podlagi modela. To doseže s predstavljanjem rekonstrukcije na podlagi modela z uporabo globoke nevronske mreže.

Kar ločuje DeepMB, je njegova impresivna zmogljivost. Z usposabljanjem sistema na sintetiziranih optoakustičnih signalih in zemeljskih slikah, ustvarjenih z rekonstrukcijo na podlagi modela, so raziskovalci dosegli natančno optoakustično rekonstrukcijo slike v samo 31 milisekundah na sliko. To je približno 1000-krat hitreje od najsodobnejših algoritmov, pri čemer skoraj ni izgube kakovosti slike, kar potrjujejo kvalitativne in kvantitativne ocene raznolikega nabora podatkov slik in vivo.

Posledice DeepMB so globoke. Obljublja, da bo klinikom zagotovil takojšen dostop do visokokakovostnih slik MSOT ne glede na bolnikovo stanje ali predel telesa, ki ga skenirajo. Ta preboj odpira možnost multispektralnega kontrastnega slikanja z visoko ločljivostjo prek ročne optoakustične tomografije, ki postaja rutinski del klinične prakse. Ima potencial za preoblikovanje medicinskih študij in oskrbe bolnikov, tako da zdravstvene delavce opremi z zmogljivim orodjem za postavljanje natančnejših diagnoz in zagotavljanje vrhunske oskrbe.

Skratka, DeepMB predstavlja pomemben napredek pri optoakustičnem slikanju. Njegova vsestranskost presega MSOT na druge načine slikanja, kot so ultrazvok, rentgen in slikanje z magnetno resonanco. Ker se DeepMB še naprej razvija, ima potencial, da postane temelj sodobnega medicinskega slikanja, zagotavlja visokokakovostne rezultate pri hitrostih brez primere in revolucionira področje na bolje.

Vir: Raziskovalci na tem projektu.