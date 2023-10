Masivni akustični resonatorji omogočajo natančno merjenje zvočne energije

Raziskovalci z Univerze Harvard in Univerze Purdue so razvili strategijo za nadzor in odčitavanje silicijevih prostih mest znotraj velikih akustičnih resonatorjev iz 4H silicijevega karbida (SiC). Ti resonatorji, ki ojačajo ali filtrirajo akustične valove, imajo različne aplikacije, vključno z RF telekomunikacijami in kvantnimi tehnologijami. Vendar pa je bilo natančno merjenje akustične energije, shranjene v njih skozi čas, izziv. Strategija raziskovalcev vključuje prilagajanje frekvenc, ki jih absorbirajo ali ojačajo napake v resonatorju. Uporabili so napravo, imenovano akustični resonator s stranskim prizvokom (LOBAR), izdelano iz 4H SiC, da bi prikazali spin-akustični nadzor prostih delov silicija. Izvedli so analizo frekvenčnega spektra in uporabili optični odčitek za vizualizacijo resonančnega načina naprave. Neinvazivna meritev omogoča natančno karakterizacijo akustičnih lastnosti mikroelektromehanskih sistemov. Ta raziskava odpira nove možnosti za izdelavo zanesljivih in visoko zmogljivih naprav za obdelavo signalov.

Masivni akustični resonatorji so strukture, ki ojačajo ali filtrirajo akustične valove in se uporabljajo v RF telekomunikacijah in kvantnih tehnologijah.

Vir: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)