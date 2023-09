Razširitvena mikroskopija: izboljšanje ločljivosti svetlobnih mikroskopov

Mikroskopi, ki uporabljajo steklene leče in svetlobo, so bili stoletja temelj laboratorijskih raziskav. Čeprav obstajajo močnejše naprave, kot so elektronski mikroskopi, so zaradi visokih stroškov in zahtev po vzdrževanju nepraktične za večino laboratorijev. Posledično so konfokalni mikroskopi, ki uporabljajo svetlobo in leče za povečavo predmetov, najboljša možnost za mnoge raziskovalce. Vendar se ti mikroskopi soočajo z omejitvami, ko gre za ločevanje predmetov blizu valovne dolžine uporabljene svetlobe, kar vodi do popačenja slike zaradi uklona.

Mikroorganizmi, kot so bakterije, glive in virusi, spadajo v to velikostno območje, kar predstavlja izziv za mikrobiologe in patologe, ki jih želijo preučevati in diagnosticirati. Za premagovanje teh ovir se je v zadnjih osmih letih pojavila tehnika ekspanzijske mikroskopije, ki raziskovalcem omogoča izboljšanje ločljivosti običajnih mikroskopov s povečanjem velikosti opazovanih mikrobov.

Ekspanzijska mikroskopija za ekspanzijo vzorcev uporablja polielektrolitni hidrogel. Ti geli so zelo vpojni in ob dodajanju vode nabreknejo. Vzorci, vključno s specifičnimi biomolekulami, kot so beljakovine, so zasidrani na to matriko gela. Ko gel nabrekne, se vzorci povečajo do štirikrat, kar odpravi popačenje, ki ga povzroča uklon.

Vendar se ekspanzijska mikroskopija srečuje s težavami pri zagotavljanju enakomernega širjenja vzorcev. Prisotnost celičnih sten v številnih mikrobih ovira širjenje, skupaj s potrebo po posebnih korakih sidranja za vsako biomolekulo, zaradi česar je proces delovno intenziven in restriktiven v smislu vrst vzorcev, ki jih je mogoče razširiti.

Junija 2023 je skupina biotehnoloških raziskovalcev pod vodstvom Yongxin Zhao na Univerzi Carnegie Mellon razvila novo platformo za razširitveno mikroskopijo, imenovano µMagnify. Ta platforma je uporabila hidrogel, ki univerzalno veže biomolekule v celotni matriki gela, kar ima za posledico bolj enotno širjenje vzorcev in razširitev obsega organizmov in tkiv, ki jih je mogoče opazovati. Kljub temu sta ostala dva izziva: problem celične stene in sposobnost označevanja in prepoznavanja specifičnih struktur.

Za reševanje vprašanja celične stene so raziskovalci združili toplotno obdelavo s koktajlom encimov za prebavo celične stene, s čimer so dosegli uspešno širjenje različnih patogenov in okuženih tkiv, vključno z robustnimi bakterijskimi in glivičnimi biofilmi.

Drugi izziv vključuje označevanje beljakovin za identifikacijo ključnih struktur ali beljakovin v celicah, ki jih opazujemo. Običajno se uporablja fluorescenčno označevanje, vendar tradicionalno omogoča le omejeno število barv zaradi prekrivanja valovnih dolžin. Vendar pa je Zhaova ekipa razvila pristop izpiranja in ponovitve, ki omogoča več krogov označevanja v enem samem vzorcu. To skupaj z izboljšano razširitvijo slike omogoča vizualizacijo več proteinskih interakcij in struktur v 3D.

Sistem µMagnify ponuja stroškovno učinkovito in preprosto rešitev za povečanje moči in vsestranskosti obstoječih konfokalnih mikroskopov. Z ocenjeno ceno 10 ameriških dolarjev na vzorec lahko laboratoriji po vsem svetu sprejmejo to tehniko. V regijah z omejenimi viri in visoko razširjenostjo mikrobnih patogenov, kot sta podsaharska Afrika in jugovzhodna Azija, ima sistem velik potencial. Raziskovalci so celo razvili program navidezne resničnosti, imenovan ExMicroVR, za vizualizacijo podatkov, ki omogoča sodelovanje med več raziskovalci na istem vzorcu.

(Vir: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)