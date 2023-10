Nova tehnologija bi lahko zmanjšala svetlobno onesnaženje in obnovila čist pogled na nočno nebo

By

Razvita je bila nova tehnologija uličnih svetilk, ki bi lahko pomagala ublažiti problem svetlobnega onesnaženja in astronomom povrniti čist pogled na nočno nebo. Svetlobno onesnaženje, ki ga povzroča široka uporaba svetlih LED luči, je vedno večja grožnja astronomskim observatorijem po vsem svetu. Te energijsko učinkovite luči LED porabijo manj električne energije kot tradicionalne luči z žarilno nitko, vendar so veliko svetlejše, zaradi česar nebo sveti s povečano intenzivnostjo, če so nameščene v mestih.

Posledično številni observatoriji, ki so bili nekoč v temnih, oddaljenih območjih, zdaj vidijo manj zvezd zaradi čezmernega sipanja svetlobe skozi zemeljsko atmosfero. Ta težava je izravnala napredek v tehnologiji teleskopa. Nedavna študija je pokazala, da zvezde izginjajo z neba s povprečno hitrostjo 10 % na leto.

Nemški startup StealthTransit je pred kratkim preizkusil možno rešitev za to težavo. Tehnologija podjetja, imenovana DarkSkyProtector, je sestavljena iz treh komponent: naprave, ki omogoča utripanje LED luči z nezaznavno frekvenco, sprejemnika GPS in posebej zasnovanega teleskopskega zaklopa kamere, ki lahko utripa sinhronizirano z LED lučkami. Z odpiranjem zaklopa samo v kratkih trenutkih, ko so LED-luči izklopljene, lahko tehnologija znatno zmanjša neželen sij neba na astronomskih slikah.

Poskusi, izvedeni na observatoriju v gorah Kavkaza v Rusiji, so pokazali, da lahko DarkSkyProtector zmanjša sij neba na slikah za impresivnih 94 %. Ta tehnologija lahko naredi vse vrste luči astronomiji prijazne, vključno z zunanjim oglaševanjem in notranjo razsvetljavo. Lahko filtrira luči iz bližnjih mest in vasi ter iz samega observatorija.

StealthTransit je izjavil, da lahko večina obstoječih LED luči deluje v utripajočem načinu, nove luči, zasnovane posebej za zaščito nočnega neba, pa ne bi bile dražje od trenutne LED tehnologije. Edini dragi element sistema je lahek in okreten teleskopski zaslon, ki mora utripniti približno 150-krat na sekundo. Podjetje upa, da bo ta tehnologija v bližnji prihodnosti na voljo za večje teleskope.

Čeprav je še vedno v fazi prototipa, želi StealthTransit v naslednjih petih do sedmih letih imeti komercialno uspešen izdelek za najboljše svetovne teleskope.

