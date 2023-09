Ali se v našem sončnem sistemu skriva deveti planet?

Glede na študijo, objavljeno v The Astronomical Journal, so se pojavili zanimivi dokazi o obstoju devetega planeta v našem sončnem sistemu. Članek raziskuje nenavadne orbite objektov v oddaljenem Kuiperjevem pasu, območju v obliki diska za Neptunom, ki je dom pritlikavih planetov in številnih transneptunskih objektov (TNO). Čeprav so bile prejšnje trditve o obstoju devetega planeta na podlagi opazovanj TNO, kot je Sedna, ta nova raziskava predstavlja drugačno perspektivo.

Študija kaže, da je zelo ekscentrično in podolgovato orbito Sedne, poleg nagnjenih orbit drugih TNO, mogoče pojasniti s prisotnostjo planeta velikosti Zemlje. Računalniške simulacije kažejo, da bi ta hipotetični planet moral imeti 1.5- do 3-kratno maso Zemlje in bi moral biti 250-500-krat večja od razdalje med Zemljo in Soncem. Njegova orbita bi bila prav tako nagnjena za 30° glede na ravnino sončnega sistema, pojav, ki se imenuje "scenarij planeta Kuiperjevega pasu."

Odkritje planeta velikosti Zemlje v zunanjem osončju bi imelo globoke posledice za planetarno znanost. Zahtevala bi ponovno oceno definicije planeta, ki bi lahko vzpostavila nov razred planetov. Poleg tega bi bilo treba revidirati teorije o nastanku sončnega sistema in razvoju planeta.

Teorijo je mogoče preizkusiti z iskanjem grozda TNO na približno 150-kratni razdalji med Zemljo in Soncem. Odkritje takih predmetov bi služilo kot dokaz za obstoj devetega planeta. Tudi odkritje nekaj novih TNO bi lahko revolucioniralo naše razumevanje izvora sončnega sistema.

Skratka, možnost devetega planeta v našem sončnem sistemu predstavlja vznemirljivo pot za nadaljnje raziskovanje in ponovno vrednotenje našega znanja o zunanjih delih naše nebesne soseščine.

