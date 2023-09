Znanstveniki odkrili gen, ki poganja rast koreninskih dlak

Raziskovalci z univerze Washington State so identificirali gen, imenovan "BUZZ", ki igra ključno vlogo pri rasti koreninskih dlačic v rastlinah. Koreninski laski, ki se razvijajo drugače kot druge vrste rastlinskih celic, so pomembni za vsrkavanje hranil in vodo. Študija tudi nakazuje, da je lahko gen vpleten v to, kako rastline locirajo in uporabljajo nitrate, vitalni vir dušika za rast rastlin.

Razvoj koreninskih laskov poteka v dveh fazah: določitev celične usode in rast. Epidermalne celice lahko postanejo tipične epidermalne celice ali pa se diferencirajo v koreninske lasne celice. Med razvojem se na tipični parenhimski epidermalni celici oblikuje izboklina, ki se kasneje razširi skozi rast konice. Ko rast konice doseže enakomerno hitrost, preostali del epidermalne celice preneha rasti.

Raziskovalci so ugotovili, da gen BUZZ uravnava hitrost rasti korenin in začetek stranskih korenin kot odgovor na koncentracijo nitratov v okoliški zemlji. Odkrili so, da je gen izražen na nizkih ravneh in še nikoli prej ni bil dokumentiran, zaradi česar ga je težko najti. Vendar pa je razumevanje, kako rastline nadzorujejo privzem in signalizacijo nitratov, ključnega pomena za izboljšanje učinkovitosti uporabe dušika v kmetijstvu in celotnem ciklu dušika.

Gen BUZZ se pojavi kot odziv na nitrat, sečnino in amoniak, kar koreninam omogoči, da najdejo dušik v tleh. Tudi če je zaloga nitratov obilna, izguba gena povzroči fenotip korenin, ki iščejo hrano. Ta občutljiv in strogo reguliran odziv kaže na pomen gena BUZZ pri sposobnosti rastline, da najde in učinkovito uporabi nitrat.

Identifikacija gena v modelni vrsti trave, kot je Brachypodium distachyon, bi lahko imela pomembne posledice za kmetijske proizvode, kot so pšenica, riž, koruza in ječmen. Ti pridelki so bistveni za svetovno proizvodnjo hrane in izboljšanje njihove sposobnosti za pridobivanje in uporabo nitratov bi lahko imelo znaten vpliv.

Z odkritjem gena BUZZ in njegove vloge pri rasti koreninskih las in vsrkavanju hranil znanstveniki zdaj raziskujejo, kako rastline uporabljajo ta gen za modulacijo nitratov in razvoj koreninskega sistema. Ugotovitve zagotavljajo dragocen vpogled v mehanizme, na katerih temelji rast rastlin, in imajo potencial za izboljšanje kmetijskih praks in trajnosti.

