Krčenje živega srebra: svež vpogled v geološko dejavnost planeta

Planetologi se že dolgo zavedajo, da se Merkur, Soncu najbližji planet, v milijardah let krči. Nova raziskava, objavljena v Nature Geoscience, ponuja svež vpogled v stalno krčenje in geološko aktivnost planeta.

Notranjost Merkurja se postopoma ohlaja, zaradi česar se krči v prostornini. Posledica tega je, da na površini planeta nastanejo "narivni prelomi", kjer je eno območje terena potisnjeno preko sosednjega terena, podobno kot gube, ki nastanejo na starajočem se jabolku. Škrape ali kilometre visoka pobočja na Merkurjevem površju dokazujejo to krčenje.

Starost Merkurjeve površine je mogoče določiti s štetjem gostote udarnih kraterjev. Škrape, ki so precej starodavne, kažejo, da obstajajo približno 3 milijarde let. Ostalo pa je odprto vprašanje, ali so te škarpe še danes aktivne ali pa so se že zdavnaj prenehale premikati.

Študija je razkrila, da so se številni škarpi v geološko novejšem času še naprej premikali, čeprav so nastali pred milijardami let. To odkritje je prišlo, ko je dr. Študent je na raztegnjenih zgornjih površinah nekaterih škarp opazil majhne prelome, znane kot "grabens", ki se vlečejo. Ti grabeni kažejo, da je bila skorja upognjena, ko je bila potisnjena čez sosednji teren, kar je povzročilo razpoke površine.

Grabeni so razmeroma majhne strukture, široke manj kot 1 km in globoke manj kot 100 metrov, kar kaže, da so mlajše od starodavnih struktur, na katerih ležijo. Glede na stopnjo zamegljenosti, ki jo povzroča udarno vrtnarjenje, se ocenjuje, da je večina grabenov stara manj kot 300 milijonov let, kar kaže na nedavno gibanje.

Študija je odkrila 48 velikih režastih škarp s potrjenimi grabeni in dodatnih 244 škarp z verjetnimi grabeni. Te ugotovitve bo dodatno potrdil slikovni sistem na misiji BepiColombo, skupni evropsko-japonski misiji, ki bo leta 2026 obkrožila Merkur.

Luna, ki je prav tako doživela ohlajanje in krčenje, zagotavlja dodatne dokaze o nedavni geološki dejavnosti. Analiza luninih potresov, ki so jih zabeležili seizmometri, ki so jih na Luninem površju pustile misije Apollo, kaže, da so lunini potresi zbrani v bližini lobatnih strmin. Podrobne slike Luninega površja iz orbite razkrivajo sledi, ki so jih ustvarili balvani, ki se odbijajo po strminah, kar kaže na nedavne potrese.

Čeprav misija BepiColombo ne bo zagotovila seizmičnih podatkov, bi lahko njene podrobne slike razkrile sledi balvanov, ki služijo kot dodaten dokaz nedavnih potresov na Merkurju. Ta raziskava ponuja dragocene vpoglede v tekočo geološko dejavnost in krčenje Merkurja ter znanstvenikom omogoča boljše razumevanje razvoja planeta v milijardah let.

