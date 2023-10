Vulkanska aktivnost na ruskem polotoku Kamčatka

Sredi oktobra 2023 je bilo videti izbruh sosednjih vulkanov na ruskem polotoku Kamčatka na posnetku, ki ga je posnel Operational Land Imager (OLI) na Landsat 8. Slika razkriva stratovulkan Klyuchevskoy, ki je najvišji aktivni vulkan v Evraziji, ki oddaja majhen oblak plina, pare in pepela proti severovzhodu. Jasna stožčasta oblika gore in njena dvigajoča se perjanica mečeta sence na okoliški sneg in ustvarjata občutek tridimenzionalnosti.

V začetku junija 2023 je skupina za odzivanje na vulkanske izbruhe na Kamčatki (KVERT) poročala o začetku izbruhov Strombolija na Ključevskem. Julija je bil na njegovem jugovzhodnem boku zaznan nov tok lave. Vulkan je še naprej doživljal eksplozivne izbruhe, zaradi katerih so se v ozračje pošiljale različne količine pepela. Letalska barvna koda je bila včasih povišana na oranžno zaradi izpustov pepela in plinov. Pred zajemom slike se je aktivnost na Ključevskem okrepila, s povečanimi tokovi lave in žarečimi materiali, ki so streljali do 300 metrov nad robom kraterja.

Drugi vulkan, Bezymianny, je v tem času prav tako izpustil vulkanski oblak. Vendar pa je težje razločiti na sliki zaradi oblakov. 16. oktobra je KVERT opazil povečanje aktivnosti v Bezymiannyju, vključno s plazovi ruševin in pepelom, ki jih je odpihnilo približno 70 kilometrov severovzhodno od vulkana.

Polotok Kamčatka je znan po svoji vulkanski dejavnosti, kjer je več kot 300 vulkanov. Ključevsko pogorje, prikazano na sliki, je še posebej nagnjeno k geološki drami. Na fotografiji astronavta, posneti z Mednarodne vesoljske postaje, so bili ujeti tudi znaki nedavnih izbruhov obeh vulkanov Ključevski in Bezimjani.

Vir: slika NASA Earth Observatory, ki jo je posnel Wanmei Liang, z uporabo podatkov Landsat Geološkega zavoda ZDA. Zgodba Lindsey Doermann.