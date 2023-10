Nasin vesoljski teleskop James Webb posname slike Jet Streama na Jupitru

Julija 2022 je NASA-jev vesoljski teleskop James Webb (JWST) s svojo kamero NIRCam (Near-Infrared Camera) posnel osupljive infrardeče slike Jupitra, največjega planeta v sončnem sistemu. Na teh slikah so znanstveniki prišli do osupljivega odkritja – curka na severnih zemljepisnih širinah tik nad Jupitrovim ekvatorjem in nad njegovimi vrhovi oblakov. Ta reaktivni tok se razteza čez 4,800 kilometrov (3,000 milj) in doseže hitrost 515 kilometrov na uro (320 milj na uro), zaradi česar je več kot dvakrat hitrejši od orkana kategorije 5 na Zemlji.

Ta nepričakovana ugotovitev je presenetila raziskovalce, ki so sodelovali v študiji. Dr. Ricardo Hueso, glavni avtor in predavatelj na Univerzi v Baskiji v Španiji, je izrazil svoje začudenje in izjavil, da so prej zamegljene meglice v Jupitrovi atmosferi zdaj videti kot jasne značilnosti, ki jih je mogoče spremljati skupaj s hitro rotacijo planeta.

Visoka hitrost curka se pripisuje Coriolisovemu učinku, zaradi katerega se planetarna telesa vrtijo hitreje na svojih ekvatorjih. Medtem ko se Zemlja vrti s približno 1,600 kilometri na uro (1,000 milj na uro) na svojem ekvatorju, Jupitrov ekvator doživlja hitrosti približno 43,000 kilometrov na uro (28,273 milj na uro). Te ekstremne hitrosti prispevajo k Jupitrovemu rotacijskemu obdobju 9 ur in 50 minut na ekvatorju in povzročajo močne nevihte v njegovih ogromnih oblakih.

Raziskovalna skupina se je zanašala na podatke JWST za opazovanje velikih nadmorskih višin Jupitra, medtem ko je Nasin vesoljski teleskop Hubble zagotovil opazovanja nižjih nadmorskih višin. Z analizo hitrosti vetra na različnih nadmorskih višinah, znanih kot striženje vetra, so raziskovalci ugotovili, da se je hitrost curka zmanjšala, ko se je zmanjšala nadmorska višina v Jupitrovi atmosferi. Nekaj ​​milj pod curkom je bila izmerjena hitrost vetra 362 kilometrov na uro (225 milj na uro) in 402 kilometra na uro (250 milj na uro).

Jupitrova ekvatorialna stratosfera prikazuje zapleten, a ponovljiv vzorec vetrov in temperatur. Dr. Leigh Fletcher, soavtor študije in profesor planetarne znanosti na Univerzi v Leicestru, nakazuje, da je na novo odkrit curek lahko povezan s tem nihajočim vzorcem. Prihodnja opazovanja bodo pomagala preizkusiti to teorijo in osvetlila variabilnost curka v prihodnjih letih.

To ni prvič, da so na Jupitru opazili curke. V začetku leta 2010 je Nasino vesoljsko plovilo Cassini zaznalo podobno aktivnost tik nad ekvatorjem plinastega velikana z ocenjeno hitrostjo 523 kilometrov na uro (325 milj na uro).

Poleg curka curka so slike, ki jih je posnel JWST, razkrile tudi Jupitrove šibke prstane, njegov severni in južni polarni sij ter dve njegovi manjši luni, Amaltejo in Adrastejo. Jupitrove prstane je prvič odkrilo Nasino vesoljsko plovilo Voyager 1 leta 1979 in domneva se, da so nastali zaradi udarcev meteoroidov v eno od Jupitrovih lun. Podobno kot pri Zemlji Jupitrovo masivno magnetno polje ustvarja njegove aurore, ki so 20,000-krat močnejše od Zemljinega magnetnega polja. Luni Amalteja in Adrastea sta bili odkriti leta 1892 oziroma 1979 in krožita znotraj orbite Ia, ene od Jupitrovih Galilejskih lun.

Vesoljski teleskop James Webb bo v prihodnjih letih še naprej odkrival nove informacije o zanimivih lastnostih Jupitra. Znanstveniki nestrpno pričakujejo prihodnja odkritja, ki bodo prispevala k našemu poznavanju tega plinastega velikana.

Viri:

– Študija, objavljena v Nature Astronomy

– Univerza v Baskiji

- Univerza v Leicesterju