ISRO izraža zaskrbljenost zaradi grožnje pristanku Vikram in roverju Pragyan na Luni

ISRO (Indijska vesoljska raziskovalna organizacija) je izrazila zaskrbljenost glede morebitne grožnje, s katero se soočata pristajalna enota Vikram in rover Pragyan na Luni. Po besedah ​​višjega častnika pri ISRO, ki je želel ostati anonimen, Lunino površino nenehno zadenejo mikrometeoroidi, kar predstavlja tveganje za vesoljsko plovilo.

Chandrayaan 3, misija, v kateri sta bila nameščena pristajalna naprava Vikram in rover Pragyan, je uspešno zaključila svojo 14-dnevno misijo na Luni. Ker pa je vesoljsko plovilo trenutno v stanju mirovanja, je ranljivo za udarce teh mikrometeoroidov.

Čeprav ni posebnih podrobnosti o morebitni škodi ali okvari, ki bi lahko nastala, bo čas razkril pravi obseg tveganja, s katerim se soočata rover in pristajalni modul. Negotovo je, ali se bodo zaradi udarcev mikrometeoroidov zlomili ali imeli kakšne druge težave.

Pristajalna naprava Vikram in rover Pragyan sta igrala ključno vlogo pri ambicioznih prizadevanjih Indije za raziskovanje Lune. Pristajalnik Vikram je bil zasnovan za dostavo roverja Pragyan na površje lune in izvajanje različnih poskusov in opazovanj.

Za obravnavo grožnje zaradi mikrometeoroidov je bistveno, da ISRO skrbno spremlja situacijo in razvije strategije za ublažitev morebitne škode. Te strategije lahko vključujejo prilagoditev nastavitev načina mirovanja vesoljskega plovila in izvajanje zaščitnih ukrepov za zaščito pristajalne naprave Vikram in roverja Pragyan pred udarci mikrometeoroidov.

Ta skrb, ki jo je izpostavil ISRO, poudarja pomen upoštevanja vseh možnih tveganj in izzivov, ki se pojavijo med misijami raziskovanja Lune. S prepoznavanjem in obravnavanjem teh tveganj lahko vesoljske agencije zagotovijo uspeh in dolgo življenjsko dobo svojih vesoljskih plovil na Luni.

