Raziskovalci razvijajo električno metodo za spreminjanje pretoka elektronov v kvantnih materialih

Skupina raziskovalcev iz Penn State je naredila pomemben preboj na področju kvantnih materialov z razvojem nove električne metode za spreminjanje smeri toka elektronov. Njihova metoda, ki je bila dokazana v materialih, ki kažejo kvantni anomalni Hallov učinek (QAH), bi lahko imela posledice za razvoj elektronskih naprav in kvantnih računalnikov naslednje generacije.

Učinek QAH je še posebej obetaven, ker omogoča pretok elektronov vzdolž robov materialov brez izgube energije. Ta tok brez disipacije, znan tudi kot kiralni robni tok, odpravlja povratno sipanje in se ponaša s kvantiziranim Hallovim uporom in ničelnim vzdolžnim uporom.

V tej študiji so raziskovalci oblikovali izolator QAH s posebnimi lastnostmi, ki optimizirajo pretok elektronov. Na izolator so uporabili 5-milisekundni tokovni impulz, ki je povzročil spremembo notranjega magnetizma materiala in nato spremenil smer toka elektronov. Ta sposobnost spreminjanja smeri je ključnega pomena za maksimiranje tranzita, shranjevanja in pridobivanja informacij v kvantnih tehnologijah.

Prejšnja metoda spreminjanja smeri toka elektronov je temeljila na zunanjih magnetih, vendar ta pristop ni bil idealen za majhne elektronske naprave, kot so pametni telefoni. Raziskovalci so odkrili priročno elektronsko metodo, ki ne zahteva obsežnih magnetov. S povečanjem gostote uporabljenega toka in zožitvijo izolatorskih naprav QAH so dosegli zelo visoko gostoto toka, učinkovito preklapljanje smeri magnetizacije in smeri transporta elektronov.

Raziskovalci primerjajo to spremembo z magnetnega na električni nadzor v kvantnih materialih s prehodom v konvencionalnem pomnilniškem shranjevanju s starejših magnetnih metod na novejše elektronske metode. Zagotovili so tudi teoretično razlago svoje metode in praktične dokaze v podporo svojim ugotovitvam.

Ekipa trenutno dela na načinih za zaustavitev elektronov, ko napredujejo, da bi učinkovito vklopili in izklopili sistem. Raziskujejo tudi metode za prikaz učinka QAH pri višjih temperaturah.

Ta raziskava obeta razvoj naprednejših elektronskih naprav in uresničitev potenciala kvantnega računalništva.

Vir: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Električno preklapljanje kiralnosti robnega toka v kvantno anomalnih Hallovih izolatorjih. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y