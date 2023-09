Astronavt Frank Rubio je podrl rekord za najdaljše vesoljsko potovanje Američana

Astronavt Frank Rubio, rojen v Miamiju, naj bi dosegel pomemben mejnik in postal ameriški astronavt z najdaljšim vesoljskim potovanjem v zgodovini. Potem ko je leta 2019 diplomiral iz Nasinega astronavtskega programa, se je Rubio 21. septembra 2022 podal na svoje prvo vesoljsko potovanje. Od četrtka bo v vesolju preživel izjemnih 371 dni, s čimer je presegel prejšnji rekord 355 dni, ki ga je držal Mark Vande Hei. . Rubiova odprava je bila mešanica izzivov in nagrad, s čustvenimi trenutki in velikimi poklicnimi dosežki.

V intervjuju z Mednarodne vesoljske postaje je Rubio izrazil hvaležnost, ker je zastopal svojo pisarno in ekipo v tej monumentalni misiji. Priznal je težavnost poti, a izpostavil tudi izpolnitev in čast, ki mu jo je prinesla. Rubio je prvotno pričakoval šestmesečno misijo, toda zaradi puščanja hladilne tekočine v vesoljskem plovilu, na katerem je bil, je normalna vrnitev na Zemljo postala nemogoča. Posledično je ruska vesoljska agencija poslala vesoljsko plovilo brez posadke, da poišče Rubia in dva kozmonavta, s katerimi si deli vesoljsko postajo.

Med celotno misijo je Rubio uporabljal različne mehanizme obvladovanja, vključno s tem, da je ostal pozitiven, ostal povezan z ljubljenimi doma in se zanašal na podporo svoje ekipe. Kljub izzivom, s katerimi se srečujete, Rubio verjame, da ko se zavežete misiji in opravite dve leti intenzivnega usposabljanja, prevzameta občutek dolžnosti in odgovornosti.

Preden je postal astronavt, je Rubio služil kot podpolkovnik v ameriški vojski in si pridobil dragocene izkušnje kot bojni vojak in pilot. Poleg tega je doktor medicine in certificiran kot družinski zdravnik in letalski kirurg.

Rubio je ob pogledu na vrnitev na Zemljo priznal, da bo potreben čas, da se njegovo telo prilagodi gravitaciji. Lahko traja od dva do šest mesecev, da ponovno pridobi normalno mobilnost in udobno prenaša težo.

Rubiovi najbolj pričakovani trenutki po njegovi vrnitvi se vrtijo okoli ponovnega srečanja z družino, uživanja v miru na domačem dvorišču in uživanja sveže solate. Njegovo izjemno potovanje služi kot navdih za bodoče vesoljske popotnike in poudarja predanost in žrtve, ki so jih naredili astronavti za napredek znanosti in raziskovanja.

