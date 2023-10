Nova odkritja razvozlajo desetletja dolgo skrivnost: krivec za pogin borovcev

By

Borovi v provinci Western Cape v Južni Afriki že več kot štiri desetletja trpijo zaradi skrivnostne bolezni korenin. Sprva so raziskovalci s prstom pokazali na Phytophthora cinnamomi, ki okuži korenine, patogen, znan po tem, da povzroča škodo neštetim rastlinskim vrstam. Vendar pa je nadaljnja preiskava pokazala, da je pravi krivec gliva Leptographium serpens, ki so jo prenašale žuželke in v Južni Afriki prej ni bila znana.

Kljub dvomom o sposobnosti L. serpens, da povzroči bolezen, so raziskovalci nadaljevali z iskanjem odgovorov. S shranjevanjem vzorcev prizadetih dreves iz osemdesetih let prejšnjega stoletja so upali, da bo napredek v tehnologiji nekega dne poskrbel za preboj. Ta dan je prišel leta 1980, ko je tehnologija zaporedja DNK omogočila molekularnim mikologom, da prepoznajo pravega krivca za smrt borovcev: Rhizina undulata.

R. undulata, znana tudi kot »kavna gliva«, je znana po tem, da povzroča bolezni in smrt dreves v Evropi. Zanimivo je, da se ta gliva aktivira zaradi močne vročine, kot so požari, ki jih povzročijo kampisti, ki v gozdu kuhajo kavo. V Južni Afriki R. undulata pogosto najdemo po gozdnih požarih ali ko drevesa odstranijo iz nasadov.

Sprožilec, ki je aktiviral R. undulata na plantažah Western Cape, ostaja skrivnost. Vendar pa raziskovalci ugibajo, da je morda imela vlogo peščena in kisla prst, v kateri so bila posajena drevesa. Dokazano je, da kisla tla spodbujajo rast R. undulata v laboratorijskih okoljih. Toplota, ki seva iz kremenčevih kamnin v regiji, bi lahko tudi aktivirala glivo.

Identifikacija R. undulata kot pravega krivca ne le razrešuje desetletja dolgo skrivnost, ampak tudi zagotavlja dragocene podatke za razumevanje biologije glive. To znanje lahko vodi do boljših strategij nadzora v prihodnosti, zlasti v drugih nasadih borovcev v Južni Afriki.

Ta študija poudarja pomen znanstvenega raziskovanja bolnikov in nenehnega razvoja naprednih tehnik. Poudarja tudi potrebo po ohranjanju raznolikih glivičnih kultur za daljša obdobja, saj lahko vsebujejo neprecenljive vpoglede in prispevajo k preučevanju mikrobov, ki presegajo tradicionalne opise vrst.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je povzročilo propad borovcev v provinci Western Cape v Južni Afriki?

O: Skrivnostna koreninska bolezen je povzročila smrt borovcev.

V: Kaj je bilo sprva verjel, da je vzrok bolezni?

O: Sprva je obstajal sum, da Phytophthora cinnamomi okuži korenine.

V: Kdo je bil na koncu prepoznan kot pravi krivec?

O: Gliva Rhizina undulata je bila identificirana kot pravi krivec.

V: Kaj je sprožilo glivico na plantažah Western Cape?

O: Natančen sprožilec ostaja neznan, vendar sta kisla prst in/ali toplota iz kremenčevih kamnin možna dejavnika.

V: Kako bo to odkritje pomagalo v prihodnosti?

O: Razumevanje biologije Rhizina undulata lahko vodi do izboljšanih strategij nadzora podobnih izbruhov v borovih nasadih.