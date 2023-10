Znanstveniki odkrili potencialno blatno jezero na Marsu

Znanstveniki so našli dokaze o tem, za kar verjamejo, da je bilo nekoč blatno jezero na Marsu, kar bi lahko zagotovilo dragocene sledi pri iskanju znakov preteklega življenja na planetu. Študija se je osredotočila na Hydraotes Chaos, območje kaotičnega terena na Marsu, ki ga sestavljajo gore, kraterji in doline. Raziskovalci so analizirali slike, ki jih je posnel Nasin Mars Reconnaissance Orbiter, in identificirali ravno območje znotraj Hydraotes Chaos, ki je kazalo znake sedimenta in blata, ki se dvigata izpod površja.

Študija kaže, da se je pred približno 3.4 milijarde let sistem vodonosnikov v Hydraotes Chaosu pokvaril, kar je povzročilo velike poplave, ki so na površje odložile velike količine usedlin. Ta sediment bi lahko, če bi ga natančno preučili, vseboval biopodpise preteklega življenja na Marsu. Raziskovalci verjamejo, da je sediment v blatnem jezeru nastal pred približno 1.1 milijarde let, precej potem, ko je Marsova podzemna voda verjetno izginila in je planet postal negostoljuben.

Znanstveniki upajo, da bodo v prihodnosti še naprej raziskali starodavno blatno jezero, da bi ugotovili, kdaj je bil Mars morda naseljiv in potencialno gostil življenje. Nasin raziskovalni center Ames razvija instrument, imenovan EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), ki bi ga lahko uporabili za testiranje kamnin na biomarkerje, zlasti lipide. Obstajajo premisleki, da bi EXCALIBR vzeli na prihodnjo misijo Nase bodisi na Luno bodisi na Mars, pri čemer je Hydraotes Chaos možno pristajalno mesto za ta instrument.

Ta raziskava meče novo luč na možnost, da je na Marsu nekoč bilo življenje, in poudarja pomen nadaljnjega raziskovanja in analize Marsovega terena. Ponuja vznemirljive možnosti za prihodnje misije, ki želijo odkriti skrivnosti Marsa in morebitne znake preteklega življenja.

