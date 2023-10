Nov sistem AI lahko zazna in razvrsti supernove

Nov sistem AI, znan kot Bright Transient Survey Bot (BTSbot), so razvili raziskovalci na univerzi Northwestern in drugih ustanovah. Ta sistem umetne inteligence je sposoben avtonomno zaznavati in razvrščati supernove, enega najbolj fascinantnih astronomskih pojavov.

Tradicionalno je bilo iskanje supernov delovno intenzivna naloga, ki vključuje ročno iskanje po ogromnih bazah podatkov. V zadnjih šestih letih smo ljudje porabili več kot 2,000 ur za preverjanje podatkov, ki so jih zbrali specializirani lovci na supernove. Ta dolgotrajen proces bi lahko bolj produktivno uporabili.

BTSbot je zasnovan za plazenje po ogromnih bazah podatkov in prepoznavanje svetlih svetlobnih točk, ki predstavljajo supernove. Sposoben je analizirati podatke, ki jih zbere Zwicky Transient Facility (ZTF) in drugi lovci na supernove v realnem času.

Ko BTSbot zazna potencialno supernovo, skuša potrditi njen obstoj in zbere dodatne podatke s pomočjo avtomatiziranih programov, kot je robotski teleskop SED Machine na observatoriju Palomar. Zbrani podatki se nato posredujejo drugemu programu, imenovanemu SNIascore, ki je specializiran za določanje vrste supernove na podlagi spektralne analize.

Sodelovanje med BTSbot, SED Machine in SNIascore je privedlo do uspešne ugotovitve, da je supernova, znana kot SN2023tyk, supernova tipa Ia. Ta vrsta se pojavi, ko binarni partner popolnoma eksplodira. Raziskovalci so bili zadovoljni z natančnostjo in hitrostjo dela BTSbota.

Čeprav je za avtomatizirano astronomijo s pomočjo umetne inteligence še zgodaj, je potencialni učinek obetaven. Sposobnost prihraniti veliko časa študentom in profesorjem, ki sodelujejo pri raziskavah supernov, je vreden cilj. Ker postaja BTSbot bolj vključen v astronomsko skupnost, obstaja veliko pričakovanje glede odkritij, ki jih lahko odkrije s povečanim vnosom podatkov.

Viri:

– Northwestern University

– UT

– UT