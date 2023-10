Inovativni preboj: programabilna vlakna odpirajo nove možnosti v tekstilu

By

Prelomen razvoj ekipe FibeRobo na MIT je predstavil programljivo vlakno, ki bi lahko revolucioniralo tekstilno industrijo. To vlakno, imenovano toplotno aktivirano vlakno iz tekočega kristalnega elastomera (LCE), ima potencial, da omogoči tiho in odzivno interakcijo z vmesniki, ki spreminjajo obliko, vdelanimi v tekstil.

Za razliko od prejšnjih vlaken, ki spreminjajo obliko, FibeRobo ne potrebuje vgrajenih senzorjev ali kompleksnih komponent. Namesto tega se skrči kot odgovor na zvišanje temperature in se samoobrne, ko se temperatura zniža. To edinstveno funkcionalnost je mogoče doseči s spajanjem vlakna s prevodno nitjo, kar omogoča digitalni nadzor nad obliko tekstila z uporabo električnega toka.

Razvoj FibeRobo obravnava omejitve sedanjih vlaken, ki spreminjajo obliko, ki so bile predvsem omejene na eksperimentalne nastavitve. Na primer, obstoječa vlakna lahko prenehajo delovati že po nekaj dejanjih, imajo omejene zmožnosti krčenja in nimajo sposobnosti samoobračanja. Druge alternative, kot so naprave na pnevmatski pogon, zahtevajo uporabo zračnih kompresorjev.

Raziskovalci MIT so uporabili tekočekristalni elastomer, ki je sestavljen iz molekul, ki tečejo kot tekočine, vendar se zlagajo v periodične kristalne aranžmaje. Z integracijo teh kristalnih struktur v elastično mrežo so lahko ustvarili vlakno, ki se skrči pri segrevanju in se raztegne nazaj na prvotno dolžino, ko se ohladi.

Bistveno je, da so raziskovalci s skrbno zasnovano kombinacijo kemikalij lahko natančno nadzorovali lastnosti vlaken, kot sta debelina in temperatura, pri kateri se aktivira. Ta prelomna metoda priprave omogoča proizvodnjo LCE vlaken, primernih za nosljive tkanine in varnih za človeško kožo, kar je mejnik, ki ni bil mogoč s prejšnjimi LCE vlakni.

Za premagovanje izzivov izdelave je ekipa razvila stroj z uporabo 3D-natisnjenih in lasersko izrezanih delov, skupaj z osnovno elektroniko. Postopek vključuje segrevanje LCE smole, njeno ekstrudiranje skozi šobo, strjevanje z UV žarki, prevleko z oljem in končno uporabo prahu za lažjo integracijo v stroje za proizvodnjo tekstila. Zanimivo je, da ta celoten proces traja samo en dan in daje približno en kilometer uporabnih vlaken.

FibeRobo ne prikazuje samo potenciala za široko uporabo v tekstilni industriji, ampak ponuja tudi prednosti v smislu cenovne dostopnosti. Vlakno je mogoče proizvesti že za 20 centov na meter, zaradi česar je približno 60-krat cenejše od komercialno dostopnih vlaken, ki spreminjajo obliko.

Ta prelomna tehnologija je že pokazala svoj potencial z ustvarjanjem kompresijskega jopiča za psa po imenu Professor. S sprejemom signala Bluetooth iz pametnega telefona lahko jakna "objame" psa, kar zagotavlja udobje in olajša ločitveno tesnobo.

Posledice FibeRobo segajo onkraj tekstila, saj raziskovalci predvidevajo njegovo uporabo na različnih drugih področjih, od robotike do zdravstva. S svojo tiho in odzivno naravo to programabilno vlakno odklene novo kraljestvo možnosti in preoblikuje naš način interakcije z vsakodnevnimi predmeti.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je FibeRobo?

O: FibeRobo je programabilno vlakno, ki ga je razvila interdisciplinarna skupina MIT, ki se skrči kot odziv na zvišanje temperature in se samoobrne, ko se temperatura zniža.

V: Kako se FibeRobo razlikuje od prejšnjih vlaken, ki spreminjajo obliko?

O: FibeRobo ne zahteva vgrajenih senzorjev ali kompleksnih komponent. Lahko se električno aktivira s pomočjo prevodne niti, ki ponuja digitalni nadzor nad obliko tekstila.

V: Kakšne so prednosti FibeRobo pred obstoječimi alternativami?

O: FibeRobo obravnava omejitve trenutnih vlaken, ki spreminjajo obliko, tako da ponuja znatne zmožnosti krčenja, samoreverzibilnost in tiho delovanje. Je tudi ugodnejša, saj stane le 20 centov na meter.

V: Kakšne so možne aplikacije FibeRobo?

O: FibeRobo ima posledice v tekstilu, robotiki, zdravstvu in drugod. Uporablja se lahko za ustvarjanje interaktivnih in prilagodljivih objektov, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo na različnih področjih.