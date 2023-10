Ceres: Razkritje skrivnosti njenih organskih kemikalij

Ceres, največje telo v glavnem asteroidnem pasu, še naprej bega znanstvenike s svojimi zanimivimi lastnostmi in kompleksnimi organskimi kemikalijami. Nasina misija Dawn, ki je preučevala Ceres in njeno manjšo dvojnico Vesto, je prišla do izjemnih odkritij, ki namigujejo na izvor pritlikavega planeta in njegovo potencialno bivalnost.

Za razliko od Veste Ceres kaže kriovulkansko aktivnost, kar kaže na prisotnost vode in hidriranih mineralov. Misija je na Ceresu odkrila tudi zapletene organske snovi, sestavljene iz atomov vodika in ogljika, ki povečujejo možnost pogojev za življenje v ledenem svetu.

Nedavna raziskava, predstavljena na srečanju GSA Connects 2023 Geološkega društva Amerike, se osredotoča na izvor Ceresovih organskih kemikalij. Obstajata dve tekmujoči teoriji: kemikalije so nastale na kraju samem ali pa so bile dostavljene/spremenjene zaradi udarcev. Razumevanje pravega izvora teh organskih snovi lahko zagotovi vpogled v zgodovino Cerere in njeno potencialno bivalno sposobnost.

Da bi to raziskali, so planetarni znanstvenik Terik Daly in njegovi kolegi izvedli udarne poskuse z uporabo Nasinega strelišča Ames Vertical Gun Range, da bi posnemali razmere na Cereri. Odkrili so, da so organske snovi bolj razširjene, kot so sprva poročali, in da se zdi, da so odporne na vplive s pogoji, podobnimi Ceresu.

Študija je uporabila tudi podatke iz Dawnove kamere in slikovnega spektrometra ter jih združila, da bi bolje razumela Ceresine organske kemikalije. Z ekstrapolacijo informacij o sestavi iz spektrometra na višjo prostorsko ločljivost kamere so raziskovalci lahko preslikali potencialna z organskimi snovmi bogata območja na Ceresu, kar je pokazalo korelacijo s starejšimi udarnimi enotami in drugimi minerali, ki kažejo na vodo.

Čeprav natančen izvor Ceresine organske snovi ostaja negotov, te ugotovitve zagotavljajo trdne dokaze, da so nastale na sami Ceresi. Določitev vira teh organskih kemikalij lahko dodatno razvozla skrivnosti okoli zgodovine Cerere in njenega potenciala kot naseljivega sveta.

Viri:

– Izvirni članek Evana Gougha, Universe Today.