Nova študija razkriva pospešeno izgubo ledu na vzhodni Antarktiki

Nedavna študija, objavljena v reviji Science Advances, je razkrila, da bi lahko ledeniki na vzhodni Antarktiki v prihodnosti doživeli hitrejšo izgubo ledu, kot so domnevali doslej. Ta zaskrbljujoča povratna zanka se pojavi, ko stopljena ledeniška voda sproži nadaljnjo izgubo ledu in prispeva k dvigovanju gladine morja, ko se planet še naprej segreva.

Znanstveniki so poročali, da je hitro taljenje ledenih polic Zahodne Antarktike zdaj morda neizogibno zaradi globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek. V kombinaciji z drugimi nedavnimi študijami te ugotovitve rišejo grozljivo sliko južne celine, ki se hitro tali, kar predstavlja veliko tveganje za dvig morske gladine po vsem svetu, ki spremeni življenje.

Študija se je posebej osredotočila na ledenika Denman in Scott na vzhodni Antarktiki, ki vsebujeta dovolj ledu, da povzročita približno pet čevljev dviga morske gladine. Prejšnje raziskave so pokazale, da ko se ledeniki talijo, voda teče pod njimi in v morje ter tako pospešuje taljenje ledenikov in izgubo ledu. Nova študija je to povratno zanko vključila v simulacije, da bi ocenila njen vpliv na taljenje Antarktike in dvig morske gladine.

Glede na ugotovitve, če bo svet še naprej pospešeno kuril fosilna goriva, ki segrevajo planet, bi ledeniki lahko presegli kritični prag skoraj 25 let prej, kot je bilo pričakovano, predvsem zaradi izpusta taline. V tem scenariju je vključitev povratne zanke povečala dvig morske gladine z ledenikov Denman in Scott za skoraj 16 % do konca leta 2300.

Ključno je omeniti, da sedanji podnebni modeli ne upoštevajo te dodatne izgube ledu, ki jo povzroči izpust taline. Vključitev tega pojava v prihodnje modele je potrebna za natančnejše razumevanje globalnega dviga morske gladine.

Glavni avtor Tyler Pelle poudarja pomen spremljanja vzhodne Antarktike, saj postaja vse bolj nestabilna, kar predstavlja večje tveganje za dvig morske gladine za obalne skupnosti in nizko ležeče otoke. Razumevanje in obravnavanje teh vzorcev izgube ledu je bistvenega pomena za ublažitev vplivov na prihodnje generacije, saj naša današnja dejanja pomembno vplivajo na podnebje v prihodnjih letih.

Študija je spodbudila strokovnjake, kot je izredni profesor Jan De Rydt z univerze Northumbria, da se zavzemajo za vključitev subglacialnega izpusta v vse simulacije izgube ledu na Antarktiki. Načrtujejo se nadaljnje raziskave za analizo globin ledene plošče in oceana, da bi pridobili celovito razumevanje prihodnosti regije.

vir: CNN

Pogosta vprašanja

1. Kako ledeniki prispevajo k dvigovanju morske gladine?

Ledeniki prispevajo k dvigu morske gladine, ko se stopijo, in nastala voda teče v ocean.

2. Kaj je povratna zanka?

Povratna zanka se nanaša na proces, v katerem izhod sistema dodatno vpliva na njegov vhod, kar ustvarja samostalni vzorec.

3. Ali trenutni podnebni modeli upoštevajo izgubo ledu zaradi izpusta stopljene vode?

Ne, trenutni podnebni modeli ne upoštevajo dodatne izgube ledu, ki jo povzroči izpust stopljene vode. Ta pojav je treba vključiti v prihodnje modele za boljše napovedovanje svetovnega dviga morske gladine.

4. Kakšni so možni učinki pospešene izgube ledu na vzhodni Antarktiki?

Pospešena izguba ledu na vzhodni Antarktiki predstavlja večje tveganje za dvig morske gladine za obalne skupnosti in nizko ležeče otoke, kar lahko povzroči uničujoče posledice za človeška življenja in infrastrukturo.

5. Kako lahko obravnavamo vplive taljenja ledenikov?

Obravnavanje vplivov taljenja ledenikov zahteva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prehod na obnovljive vire energije in izvajanje ukrepov za prilagajanje dvigu morske gladine na ranljivih območjih.