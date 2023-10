Projekt LZ v Južni Dakoti napreduje v svetovni tekmi za temno snov

By

V prizadevanju za odkrivanje temne snovi se je projekt LUX-ZEPLIN (LZ) v Južni Dakoti izkazal kot vodilni. LZ, ki se nahaja skoraj miljo pod površjem v Sanford Underground Research Facility (SURF) v Leadu v Južni Dakoti, je vrhunski eksperiment s temno snovjo, ki ga financira Urad za znanost Ministrstva za energijo Združenih držav Amerike (DOE).

Nedavni rezultati iz prvih 60 dni iskanja so LZ postavili pred druge poskuse po vsem svetu, vključno s tistimi v Kanadi, Koreji, na Kitajskem in v Evropi. Tiskovni predstavnik projekta, dr. Chamkaur Ghag, primerja LZ z dirkalnim avtomobilom, ki je bil natančno izdelan in zdaj podira kopenski hitrostni rekord. Ta dosežek označuje vstop na neznano ozemlje odkritij za projekt.

Temna snov, izmuzljiva snov, za katero se domneva, da sestavlja pomemben del vesolja, že dolgo bega znanstvenike. Ne vpliva na svetlobo, zaradi česar je neposredno zaznavanje neverjetno zahtevno. Namen eksperimenta LZ je zaznati neverjetno redke interakcije med delci temne snovi in ​​navadno snovjo z uporabo velikega rezervoarja tekočega ksenona, obdanega z občutljivimi detektorji.

Prednost LZ je v izboljšani občutljivosti in večji ksenonski tarči v primerjavi s prejšnjimi poskusi. Njegova lokacija globoko pod zemljo zmanjšuje motnje kozmičnih žarkov, kar omogoča natančnejše meritve. Dosedanji uspeh projekta ga postavlja v ospredje svetovne tekme za odkrivanje skrivnosti temne snovi.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je temna snov?

O: Temna snov je hipotetična oblika snovi, za katero se domneva, da predstavlja približno 85 % celotne mase vesolja. Ne interagira s svetlobo in so ga opazili le posredno prek njegovih gravitacijskih učinkov na vidno snov.

V: Kako deluje eksperiment LZ?

O: Eksperiment LZ uporablja velik rezervoar tekočega ksenona kot tarčo za odkrivanje interakcij med delci temne snovi in ​​navadno snovjo. Ko delec temne snovi trči ob atom ksenona, proizvede majhen blisk svetlobe in sprosti elektrone, ki jih nato zaznajo občutljivi instrumenti, ki obkrožajo rezervoar.

V: Zakaj se LZ nahaja pod zemljo?

O: LZ se nahaja globoko pod zemljo, da ščiti poskus pred kozmičnimi žarki, ki lahko motijo ​​zaznavanje delcev temne snovi. Podzemna lokacija zagotavlja tišje okolje za natančnejše meritve.