Novi načini uporabe ostankov hrane: Trajnostni pristop

Evropski znanstveniki, ki delajo skupaj s podjetji in grozdi, so razvili revolucionarno orodje za podporo odločanju, namenjeno prepoznavanju in povečanju potenciala ostankov proizvodnje hrane. Ta inovativna programska oprema ne upošteva le tehničnih vidikov, ampak upošteva tudi ekonomske in trajnostne dejavnike, kar revolucionira proces odločanja v agroživilski industriji.

Vsako leto se zavrže na milijone ton hrane, pri čemer sadje in zelenjava predstavljata 45 % te izgube. Običajno ti ostanki končajo na odlagališčih ali pa se predelajo v krmo za živali. Vendar se mnogi ne zavedajo, da ti stranski proizvodi vsebujejo dragocene industrijske spojine, ki jih je mogoče ekstrahirati in jih bolje uporabiti.

V okviru evropskega raziskovalnega projekta Model2Bio so se znanstveniki, podjetja in grozdi združili, da bi razvili prototip za orodje za podporo odločanju. Z uporabo najsodobnejših matematičnih modelov lahko to orodje odgovori na tri ključna vprašanja: kaj lahko nastane iz ostankov, kako jih lahko ustvarimo najbolj gospodarno in kakšni so okoljski in družbeni vplivi predlaganih poti recikliranja?

Oboroženo s temi informacijami lahko orodje ponudi priporočila o najbolj trajnostnih in stroškovno učinkovitih možnostih za pridobivanje materialov, kemikalij ali energije iz ostankov proizvodnje hrane. To odpira svet možnosti za agroživilska podjetja, podjetja za ravnanje z odpadki in bioindustrijo.

Tamara Fernández Arévalo, raziskovalka v neprofitnem tehnološkem centru Ceit v Španiji in koordinatorka projekta Model2Bio, poudarja pomen orodja: »Podjetja pogosto nimajo znanja o tem, kako ravnati s svojimi ostanki, razen če jih uporabijo kot krmo za živali. Predstaviti želimo različne načine, na katere je mogoče te ostanke valorizirati, kot je pridobivanje energije iz bioplina ali ustvarjanje izdelkov z dodano vrednostjo.«

Ker se svetovni trend spreminja v smeri uživanja manjše količine proizvodov živalskega izvora, postajajo vse bolj potrebne alternativne možnosti za ostanke agroživil. Na primer, namesto da bi sirotko uporabljali kot krmo za živali, lahko iz nje pridobimo beljakovine, ki dopolnjujejo neživalske alternative. Preostali sok iz tega procesa, ki je bogat s sladkorjem, lahko fermentiramo z mikroorganizmi. V prisotnosti kisika ti mikroorganizmi proizvajajo olja, podobna palmovemu olju. V odsotnosti kisika nastajajo organske kisline, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo bioplastike.

Orodje za podporo odločanju igra ključno vlogo pri določanju ekonomsko najučinkovitejšega in okolju prijaznejšega postopka. S tem omogoča ustvarjanje izdelkov, katerih proizvodnja in logistika sta usklajeni z njihovo tržno vrednostjo, hkrati pa omejujeta njihov ekološki odtis.

V svetu, kjer je trajnost najpomembnejša, je razvoj tega orodja za podporo odločanju pomemben korak naprej pri zmanjševanju zavržene hrane in ustvarjanju bolj krožnega gospodarstva.

Pogosta vprašanja

Kakšen je namen orodja za podporo odločanju, ki so ga razvili evropski znanstveniki?

Orodje za podporo odločanju je namenjeno prepoznavanju in povečanju potenciala ostankov proizvodnje hrane z upoštevanjem tehničnih, ekonomskih in trajnostnih dejavnikov. Zagotavlja priporočila o tem, kako predelati materiale, kemikalije ali energijo iz teh ostankov na najbolj stroškovno učinkovit in okolju prijazen način.

Zakaj je pomembno najti inovativne načine za izrabo ostankov hrane?

Iskanje inovativnih načinov za uporabo ostankov hrane je ključnega pomena, saj zmanjšuje količino odpadkov in povečuje vrednost teh stranskih proizvodov. Namesto da bi jih zavrgli ali uporabili kot krmo za živali, se lahko ti ostanki pretvorijo v dragocene industrijske spojine, ki prispevajo k bolj trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu.

Kateri so nekateri primeri alternativne uporabe ostankov agroživil?

Eden od primerov alternativne uporabe ostankov agroživil je pridobivanje beljakovin iz sirotke za dopolnitev neživalskih alternativ. Preostali sok iz tega procesa je mogoče fermentirati z mikroorganizmi, kar povzroči proizvodnjo olj, podobnih palmovemu olju v prisotnosti kisika. V odsotnosti kisika nastajajo organske kisline, ki se med drugim lahko uporabljajo za proizvodnjo bioplastike.

Kako orodje za podporo odločanja koristi podjetjem v agroživilski industriji?

Orodje za podporo odločanju zagotavlja agroživilskim podjetjem dragocene informacije o tem, kako učinkoviteje upravljati s svojimi ostanki. Predstavlja alternativne načine valorizacije teh ostankov, kot je pridobivanje energije iz bioplina ali proizvodnja izdelkov z dodano vrednostjo. Če sprejmejo te trajnostne prakse, lahko podjetja zmanjšajo količino odpadkov, povečajo svoj ekološki odtis in potencialno odkrijejo nove tokove prihodkov.