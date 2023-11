Novo odkritje: infrardeče aurore na Uranu

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja glede polarnega sija na Uranu, sedmem planetu v našem sončnem sistemu. Medtem ko je že nekaj časa znano, da Uran doživlja aurore, so te naravne svetlobne prikaze prej opazovali samo z visokoenergijsko ultravijolično svetlobo, ki je s prostim očesom nevidna. Vendar pa nedavna študija, objavljena v reviji Nature Astronomy, razkriva prvo detekcijo infrardečega sijaja na Uranu.

Pod vodstvom raziskovalcev z Univerze v Leicestru v Združenem kraljestvu so znanstveniki uporabili teleskop Keck II na Havajih, da bi zajeli te izmuzljive infrardeče aurore. Z analizo specifičnih valovnih dolžin svetlobe, ki jo oddaja Uran, so lahko opazovali emisijske črte, povezane s temi aurorami, in jih preučevali s spektrografom. Ta preboj je omogočila visoka ločljivost, ki jo zagotavlja instrument NIRSPEC na teleskopu Keck II.

Tradicionalno so se astronomi pri zaznavanju avror na drugih planetih zanašali na prisotnost nabitih delcev, imenovanih H3+. Temperatura teh delcev vpliva na njihovo svetlost, kar posledično daje informacijo o gostoti atmosfere. V primeru Urana povečanje atmosferske gostote brez bistvenih sprememb temperature kaže na prisotnost infrardečega polarnega sija. To je posledica atmosfere planeta, ki je pretežno sestavljena iz vodika in helija, zaradi česar aurore oddajajo svetlobo v infrardečih valovnih dolžinah.

To odkritje ne zagotavlja le dragocenih vpogledov v polarni sij na Uranu, temveč postavlja tudi vprašanja o temperaturi velikanskih planetov na splošno. Ugotovljeno je bilo, da so vsi plinasti velikani, vključno z Uranom, bolj vroči, kot predvidevajo teoretični modeli. Ena od teorij nakazuje, da imajo energične aurore vlogo pri ustvarjanju in prerazporeditvi toplote na teh planetih.

Poleg tega ima ta raziskava posledice za preučevanje drugih ledenih velikanov, vključno z Neptunom. Podobnosti med Uranom in Neptunom, kot sta njuna neporavnana in zamaknjena magnetna polja, kažejo, da bi lahko zaznavanje infrardečega sijaja na Uranu vodilo do odkritja podobnih pojavov na Neptunu. Pretekla opazovanja Neptuna so morda zgrešila aurore v obdobjih šibkih emisij in to novo razumevanje bi lahko izboljšalo prihodnja opazovanja.

Poleg tega bi lahko novo odkrito znanje o polarnem sijaju na Uranu pomagalo pri oceni potencialno bivalnih eksoplanetov, zlasti svetov velikosti pod Neptunom. Številni doslej odkriti eksoplanete imajo fizične lastnosti, podobne Uranu in Neptunu, zaradi česar so primerni kandidati za nadaljnje preučevanje. S preučevanjem Uranovega sijaja lahko znanstveniki pridobijo vpogled v atmosfero in magnetna polja teh eksoplanetov ter poglobijo naše razumevanje njihove potencialne bivalnosti.

Poleg tega lahko ta raziskava prispeva k našemu razumevanju geomagnetnega obrata na Zemlji. Edinstvena neusklajenost Uranove rotacijske in magnetne osi povzroča vsakodnevno pojavljanje tega pojava na planetu. Preučevanje učinkov teh rednih geomagnetnih obratov na Uranu bi lahko zagotovilo dragocene informacije o morebitnih vplivih obratov Zemljinega magnetnega pola na različne sisteme, ki so odvisni od magnetnega polja našega planeta.

Navsezadnje to prelomno odkritje infrardečega sijaja na Uranu odpira vznemirljive nove možnosti za nadaljnje raziskave in širi naše razumevanje kompleksne dinamike v našem sončnem sistemu in zunaj njega.

FAQ

V: Kaj so aurore?



O: Aurore, znane tudi kot severni ali južni sij, so naravni svetlobni prikazi, ki nastanejo, ko nabiti delci sonca trčijo z delci v zemeljski atmosferi, zaradi česar ti oddajajo svetlobo.

V: Kako so bile zaznane infrardeče avrore na Uranu?



O: Znanstveniki so uporabili teleskop Keck II na Havajih, opremljen z instrumentom NIRSPEC, ki jim je omogočil analizo specifičnih valovnih dolžin svetlobe, ki jo oddaja Uran, in zaznavanje prisotnosti infrardečih avror.

V: Zakaj so aurore na Uranu v infrardečem spektru?



O: Prevladujoča sestava Uranove atmosfere, ki je večinoma vodik in helij, povzroči, da aurore oddajajo svetlobo v valovnih dolžinah zunaj vidnega spektra, zlasti v infrardečem območju.

V: Kakšne posledice ima to odkritje za raziskovanje eksoplanetov?



O: Razumevanje značilnosti polarnega sija na Uranu, v povezavi s fizičnimi podobnostmi med Uranom, Neptunom in številnimi eksoplaneti, bi lahko pomagalo pri oceni potencialno bivalnih eksoplanetov, zlasti svetov velikosti pod Neptunom.

V: Kako lahko študija aurore na Uranu prispeva k razumevanju geomagnetnega obrata na Zemlji?



O: S proučevanjem rednih geomagnetnih obratov, ki se pojavljajo na Uranu kot posledica njegovih neusklajenih rotacijskih in magnetnih osi, lahko znanstveniki pridobijo vpogled v morebitne učinke obratov Zemljinega lastnega magnetnega pola na sisteme, ki so odvisni od magnetnega polja našega planeta.