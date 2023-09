Redko najdeno okostje dinozavra, staro 150 milijonov let, bo na dražbi v Parizu

Dobro ohranjeno okostje kamptozavra z ljubkovalnim vzdevkom Barry bo naslednji mesec na dražbi v Parizu. Dinozavra, ki so ga odkrili v Wyomingu v ZDA v devetdesetih letih 1990. stoletja, je leta 2000 sprva obnovil paleontolog Barry James, od tod tudi njegovo ime. Pred kratkim je italijanski laboratorij Zoic pridobil okostje in opravil nadaljnja restavratorska dela. Barry, ki meri 2.10 metra v višino in 5 metrov v dolžino, je izjemno nedotaknjen primerek, saj ima ohranjenih 90 % njegove lobanje in 80 % celotnega okostja.

Po besedah ​​dražitelja Hotela Drouot Alexandra Giquella je zaradi popolnosti Barry izjemno redka najdba. Vzorci dinozavrov na umetniškem trgu so redki, saj se vsako leto po vsem svetu zgodi le nekaj prodaj. Pravzaprav je bilo aprila letos sestavljeno okostje velikanskega tiranozavra reksa, sestavljeno iz 293 kosti, pridobljenih iz treh različnih T-reksov, na dražbi v Zürichu prodano za 9.4 milijona dolarjev. To dokazuje pomembno zanimanje in vrednost takih fosilov.

Camptosaurus je bil velik rastlinojedi dinozaver, ki je obstajal v obdobju pozne jure do zgodnje krede. Pričakovana cena Barryja na dražbi se giblje do 1.2 milijona evrov (1.98 milijona dolarjev), njegova redkost in izjemna ohranjenost prispevata k njegovi vrednosti. Ta prodaja predstavlja priložnost za paleontološke navdušence in zbiratelje, da pridobijo izjemen del naravne zgodovine. Okostje bo javno razstavljeno pred dražbo, kar bo zainteresiranim posameznikom omogočilo, da se čudijo temu 150 milijonov let staremu čudežu.

