Astronomi zaznali najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, ki osvetljuje manjkajočo snov v vesolju

Skupina astronomov je prišla do razburljivega odkritja – trdijo, da so zaznali najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, ki so ga kdaj opazili. Izbruh, ki ga je junija 2022 prvič zaznal teleskop Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), naj bi izviral iz skupine galaksij, ki se združujejo. Ocenjuje se, da je energija, sproščena med tem kozmičnim dogodkom, enaka 30-letni skupni emisiji sonca, strnjeni v delček milisekunde.

Z uporabo niza krožnikov, povezanih z radijskim teleskopom, so raziskovalci lahko zožili vir radijskega izbruha. Nato so uporabili zelo veliki teleskop Evropskega južnega observatorija za iskanje galaksije, iz katere izvira izbruh. To odkritje je prvič, da je bilo ugotovljeno, da je takšen izbruh starejši in dlje oddaljen od katerega koli prej zaznanega hitrega radijskega izbruha.

Hitri radijski izbruhi, ki so kratkotrajni impulzi intenzivnih radijskih emisij, že leta begajo astronome. Medtem ko so jih do zdaj natančno določili približno 50, znanstveniki verjamejo, da jih na odkritje čaka še na tisoče. Poleg tega študija kaže, da bi ti izbruhi lahko zagotovili dragocen vpogled v merjenje mase vesolja.

Sedanje metode, ki se uporabljajo za oceno mase vesolja, so dale nasprotujoče si rezultate, ki izpodbijajo standardni model kozmologije. Vendar pa raziskovalci, ki stojijo za tem odkritjem, predlagajo, da lahko preučevanje hitrih radijskih izbruhov pomaga zapolniti manjkajoče dele sestavljanke. Natančneje, z opazovanjem teh izbruhov lahko znanstveniki izmerijo "manjkajočo" snov med galaksijami in pridobijo natančnejše razumevanje mase vesolja.

Po besedah ​​profesorja Ryana Shannona, sovodje študije, manjka več kot polovica pričakovane normalne snovi v vesolju. Ta snov naj bi se nahajala v prostoru med galaksijami, vendar jo je zaradi njene razpršene in vroče narave težko odkriti s konvencionalnimi tehnikami. Ugotovitve ekipe so v skladu z delom pokojnega avstralskega astronoma Jean-Pierra Macquarta, ki je leta 2020 dokazal, da bolj oddaljeni hitri radijski izbruhi razkrivajo difuzne pline med galaksijami.

To zadnje odkritje potrjuje razširjenost hitrih radijskih izbruhov v vesolju in poudarja njihov potencialni pomen za preučevanje strukture vesolja. Vendar ekipa priznava, da trenutna generacija teleskopov morda dosega svoje meje pri odkrivanju bolj oddaljenih izbruhov. Za odkrivanje skrivnosti teh kozmičnih pojavov bodo v prihodnosti potrebne zmogljivejše naprave.

