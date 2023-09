Fibonaccijeva spirala, ki se uporablja za lunarno navigacijo

Znanstveniki so razvili novo metodo za lunino navigacijo, ki uporablja Fibonaccijevo spiralo za izračun optimalnih parametrov za sistem, podoben GPS-u, na Luni. Inovativni pristop pomaga posodobiti lunarno navigacijo vozil, saj ponuja natančnejše kartiranje na podlagi edinstvene elipsoidne oblike Lune.

Kamilla Cziráki, študentka geofizike z univerze Eötvös Loránd, je sodelovala s profesorjem Gáborjem Timárjem pri uporabi metodologije matematika Fibonaccija za prilagoditev zemeljskega sistema GPS za Luno. Njihove ugotovitve so bile objavljene v reviji Acta Geodaetica et Geophysica.

Medtem ko se človeštvo pripravlja na vrnitev na Luno, je poudarek na iskanju metod lunarne navigacije. Verjetno bo prihodnjim lunarnim vozilom pomagal satelitski navigacijski sistem, podoben GPS-u na Zemlji. Vendar trenutni sistemi GPS ne upoštevajo oblike našega planeta, ampak namesto tega uporabljajo rotacijski elipsoid, ki se najbolje prilega geoidu.

Za uporabo programskih rešitev GPS na Luni je treba določiti posebne parametre. Pomembni dejavniki so oblika elipsoida, ki se najbolje prilega Luninemu površju, ter velika pol in mala pol os. Lunina oblika ni popolnoma sferična, ampak jo je mogoče približati kot rotacijski elipsoid.

V svoji študiji sta Cziráki in Timár izračunala parametre rotirajočega elipsoida, ki najbolje ustrezajo teoretični obliki Lune, z uporabo podatkovne baze, imenovane lunarni selenoid. Uporabili so Fibonaccijevo kroglo za razporeditev vzorčnih točk na Luninem površju in postopoma povečevali število vzorčnih točk za stabilizacijo vrednosti parametrov.

Fibonaccijeva spirala, metoda, ki jo je uvedel matematik Leonardo Fibonacci, je bila izbrana, ker jo je mogoče implementirati s preprosto kodo in zagotavlja natančne rezultate. Ta metoda je bila uporabljena tudi na Zemlji in rekonstruirala dober približek elipsoida WGS84, ki ga uporablja GPS.

Ta nov pristop k navigaciji po Luni obeta prihodnje misije raziskovanja Lune, saj zagotavlja natančnejše kartiranje na podlagi edinstvene oblike Lune. Predstavlja pomemben korak pri posodobitvi lunarnih navigacijskih sistemov za vozila in izboljšanju našega razumevanja Lunine površine.

Sklic: »Parameters of the best fitting lunar elipsoid based on GRAIL's selenoid model« by Kamilla Cziráki and Gábor Timár, 27. junij 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w