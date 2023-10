Astronomi zaznali skrivnosten izbruh radijskih valov izpred 8 milijard let

Nedavno poročilo CNN.com razkriva, da so astronomi prišli do zanimivega odkritja – odkritja skrivnostnega izbruha radijskih valov, ki je potreboval osupljivih 8 milijard let, da je dosegel Zemljo. Ti hitri radijski izbruhi (FRB) niso le neverjetno oddaljeni, ampak tudi izjemno energični.

FRB so intenzivni izbruhi radijskih valov, ki trajajo le milisekunde. Njihov izvor ostaja večinoma neznan, vendar se domneva, da gre za zunajgalaktične prehodne bliske radijskih valov. Ugotovljeno je bilo, da imajo nekateri FRB različno trajanje, pri čemer nekateri kažejo podizbruhe, ki trajajo le mikrosekunde, drugi pa lahko trajajo več sekund.

Najnovejša opažena FRB, znana kot FRB 20220610A, je bila lokalizirana na kompleksen sistem gostiteljske galaksije z vrednostjo rdečega premika 1.016 ± 0.002. Vir teh FRB-jev je že dolgo tema špekulacij in teorij, pri čemer nekateri nakazujejo, da bi lahko bili posledica trka pulsarjev z asteroidi v oddaljenih zvezdnih sistemih.

Astronomi so se pri sledenju in preučevanju teh izmuzljivih kozmičnih izbruhov zanašali na radijske teleskope, kot je niz ASKAP v Zahodni Avstraliji. Niz ASKAP je imel ključno vlogo pri odkrivanju FRB iz junija 2022 in je raziskovalcem pomagal določiti njegov izvor. Nadaljnja opazovanja z zelo velikim teleskopom Evropskega južnega observatorija so razkrila, da je izvorna galaksija FRB starejša in dlje od katerega koli drugega prej odkritega vira FRB ter je verjetno del skupine galaksij, ki se združuje.

Raziskovalci na Univerzi v Tokiu so potegnili zanimive vzporednice med FRB in naravnimi pojavi, kot so potresi in sončni izbruhi. Medtem ko se FRB precej razlikujejo od sončnih izbruhov, imajo opazne podobnosti s potresi. Ta ugotovitev podpira teorijo, da FRB povzročajo "zvezdni potresi", ki se pojavljajo na površini nevtronskih zvezd. Razumevanje obnašanja snovi z visoko gostoto in vidikov jedrske fizike bi lahko močno pripomoglo k nadaljnjemu preučevanju FRB.

Vzrok FRB-jev ostaja skrivnost, čeprav se ugiba, da bi lahko nekateri od teh izbruhov izvirali iz nezemeljskega izvora. Vendar pa prevladujoča teorija nakazuje, da vsaj nekatere FRB oddajajo magnetarji, ki so nevtronske zvezde z izjemno močnimi magnetnimi polji.

Zanimivo je, da bi lahko odkritje 8 milijard let starega FRB potencialno pomagalo pri razrešitvi skrivnosti manjkajoče snovi v vesolju. Znanstveniki menijo, da polovica snovi, ki bi morala obstajati v današnjem vesolju, dejansko manjka. Ta "manjkajoča snov" je sestavljena iz barionov, navadne snovi, sestavljene iz protonov in nevtronov. Ko FRB potujejo na velike razdalje, je njihovo sevanje razpršeno s to manjkajočo snovjo. Z merjenjem razdalj do nekaj FRB-jev bodo raziskovalci morda lahko določili gostoto vesolja in potencialno poiskali njegovo manjkajočo barionsko snov.

