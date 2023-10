Astronomi odkrivajo skrivnosti hitrih radijskih izbruhov: kartiranje vesolja

Astronomi so prišli do zanimivega odkritja, ki osvetljuje skrivnostni pojav, znan kot hitri radijski izbruhi (FRB). Nedavna študija, objavljena v reviji Science, razkriva, da so radijski valovi iz FRB 20220610A, enega najbolj oddaljenih in energijskih FRB, ki so jih kdaj opazili, potrebovali osupljivih 8 milijard let, da so dosegli Zemljo.

FRB so intenzivni izbruhi radijskih valov, ki trajajo le delček milisekunde, zaradi česar jih je težko preučevati. Izvor teh kozmičnih utrinkov je dolgo ostal skrivnost, odkar je bil leta 2007 odkrit prvi FRB. Vendar sta napredek v tehnologiji in uporaba radijskih teleskopov znanstvenikom omogočila, da odkrijejo in izsledijo na stotine teh FRB po širnem vesolju.

Zadevni izbruh, FRB 20220610A, je kljub kratkemu trajanju sprostil količino energije, enakovredni tisti, ki jo oddaja naše sonce v osupljivih 30 letih. To odkritje ponuja dragocen vpogled v neverjetno moč in intenzivnost teh nebesnih pojavov.

Z uporabo kombinacije niza radijskih teleskopov Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in zelo velikega teleskopa Evropskega južnega observatorija (VLT) v Čilu so astronomi lahko natančno določili lokacijo FRB in določili njegovo izvorno galaksijo. Ugotovili so, da izbruh izvira iz skupine dveh ali treh galaksij, ki se združujejo, kjer nastajajo nove zvezde. To se ujema s trenutnimi teorijami, ki nakazujejo, da lahko FRB izvirajo iz eksplozij visoko energijskih objektov, imenovanih magnetarji, ki so posledica eksplozij zvezd.

Ta prelomna raziskava ne le razkriva naravo FRB-jev, ampak predstavlja tudi potencialno novo metodo za raziskovanje skrivnostne manjkajoče snovi v vesolju. Z merjenjem snovi med galaksijami, ki je ni mogoče pojasniti z uporabo običajnih tehnik, znanstveniki verjamejo, da lahko hitri radijski izbruhi zagotovijo edinstven vpogled v sestavo in strukturo vesolja.

Prihodnji napredek v radijskih teleskopih, ki se trenutno gradijo v Južni Afriki in Avstraliji, obeta zaznavanje več tisoč hitrejših radijskih izbruhov. S preslikavo teh izbruhov in nadaljnjim analiziranjem njihovih lastnosti želijo astronomi razvozlati skrivnosti vesolja in odgovoriti na globoka vprašanja v zvezi s kozmologijo.

FAQ

Kaj so hitri radijski izbruhi (FRB)?

Hitri radijski izbruhi so intenzivni izbruhi radijskih valov, ki trajajo le delček milisekunde. Njihov izvor še vedno ni znan, pojavljajo pa se kot hitri kozmični utrinki po vesolju.

Kje je bil odkrit FRB 20220610A?

FRB je bil odkrit z radijskim teleskopom Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ki se nahaja v Zahodni Avstraliji.

Kakšen je potencialni izvor FRB?

Trenutne teorije kažejo, da lahko hitri radijski izbruhi izvirajo iz visoko energijskih objektov, imenovanih magnetarji, ki so posledica eksplozij zvezd.

Kako lahko hitri radijski izbruhi pomagajo odkriti manjkajočo snov v vesolju?

Hitri radijski izbruhi imajo edinstveno sposobnost, da "vidijo" ioniziran material med galaksijami, kar znanstvenikom zagotavlja metodo za merjenje snovi, ki ostane neupoštevana z običajnimi tehnikami.

Kakšen pomen ima to odkritje?

Ta prelomna raziskava ne le izboljšuje naše razumevanje hitrih radijskih izbruhov, ampak ponuja tudi vpogled v skrivnostno manjkajočo snov v vesolju in strukturo vesolja kot celote.