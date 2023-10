NASA spremlja kolosalni asteroid, ki se približuje Zemlji

NASA pozorno spremlja približevanje ogromnega asteroida, znanega kot 1998 HH49. Ta asteroid, ocenjen na velikost zgradbe na 600 čevljih, bo Zemljo preletel jutri, 17. oktobra. Z najbližjim približevanjem na približno 1.17 milijona kilometrov je NASA ta asteroid zaradi svoje velikosti uvrstila med potencialno nevarne.

1998 HH49, ki pripada skupini asteroidov Apollo, ki prečkajo Zemljo in predstavljajo potencialno grožnjo, so prvič opazili 28. aprila 1998. Potoval bo z relativno hitrostjo 53,233 kilometrov na uro. Razred asteroidov Apollo je pritegnil pozornost leta 2013, ko je čeljabinski meteor, ki pripada tej skupini, eksplodiral nad ruskim mestom Čeljabinsk in povzročil obsežno škodo in poškodbe.

Da bi ocenila tveganje trka in bolje razumela orbito teh asteroidov blizu Zemlje, NASA uporablja prefinjen sistem, imenovan Sentry II. Z zbiranjem natančnih opazovanj položaja asteroida na nebu se podatki sporočijo Centru za manjše planete, ki nato te informacije posreduje Centru za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS). CNEOS uporablja te podatke za določitev najverjetnejše orbite asteroida okoli Sonca.

Sentry II uporablja edinstven algoritem za ocenjevanje možnih scenarijev vpliva in strateško izbira naključne točke v območju negotovosti za prepoznavanje dogodkov z majhno verjetnostjo. To NASI omogoča spremljanje in sledenje potencialno nevarnim asteroidom ter izdajanje opozoril po potrebi.

Ker sončne nevihte in asteroidi še naprej predstavljajo tveganje za naš planet, Nasino skrbno spremljanje in napredni sistemi zagotavljajo ključne informacije za zaščito Zemlje pred morebitnimi udarci.

Viri:

– NASA CNEOS

– Središče manjših planetov