Tretja skupina astronavtov: pionirji raziskovanja vesolja

Oktobra 1963 je NASA objavila izbor svoje tretje skupine astronavtov. Teh 14 posameznikov je bilo izbranih iz skupine 720 vojaških in civilnih kandidatov, zaradi česar je bila skupina najbolj izobraženih astronavtov v tistem času. Njihova misija je bila leteti z dvosedežnim vesoljskim plovilom Gemini, ki je bilo zasnovano za preizkušanje tehnik za program pristanka na Luni Apollo.

Tragično so štirje člani te skupine umrli, preden so opravili svoj prvi vesoljski polet. Preostalih 10 astronavtov pa je opravilo skupno 18 misij v programih Gemini in Apollo. Sedem jih je potovalo na Luno, štirje pa so celo dobili priložnost hoditi po njeni površini. En astronavt je letel tudi na dolgotrajni misiji na Skylabu.

Izbirni postopek za to tretjo skupino astronavtov je bil strog. Kandidati so morali biti državljani ZDA z diplomo iz inženirstva ali fizike, imeti izkušnje s testnim pilotom ali 1,000 ur letenja z reaktivnimi letali, biti stari 34 let ali manj in ne biti višji od šest metrov. Izmed 720 prejetih prijav je izbirna komisija izbrala 136 kandidatov za nadaljnje preverjanje in se na koncu skrčila na 14 najboljših.

Novi astronavti so ob izboru opravili obsežno usposabljanje in seznanitev z različnimi vidiki vesoljskega programa. Prejeli so tehnične naloge za pridobivanje strokovnega znanja na določenih področjih, kot so načrtovanje vesoljskih plovil in sistemi za nadzor. Njihove naloge so zajemale predmete, kot so astronomija, aerodinamika, vesoljska medicina in geologija. Udeležili so se celo urjenja preživetja v različnih okoljih, vključno z džunglami, puščavami in vodo.

14 astronavtov je prihajalo iz različnih okolij, sedem jih je bilo iz ameriških zračnih sil, štirje iz ameriške mornarice, eden iz ameriških marincev in dva civilista z vojaškimi izkušnjami. Vsak astronavt je imel svoje edinstvene prispevke k programu, kot je Edwin E. "Buzz" Aldrin, ki je postal druga oseba, ki je stopila na Luno med misijo Apollo 11.

Tretja skupina astronavtov je imela ključno vlogo pri napredovanju raziskovanja vesolja. Utirali so pot prihodnjim misijam in razširili naše znanje o vesolju.

Viri: NASA