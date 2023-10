Pet asteroidov, ki bodo preleteli Zemljo na majhne razdalje: hitrost, velikost in več

By

NASA je pred kratkim razkrila, da se bo pet asteroidov najbolj približalo Zemlji in da bodo kmalu mimo planeta. Hitrost, velikost, razdalja in druge podrobnosti teh asteroidov so zelo zanimive.

Eden od asteroidov, imenovan Asteroid 2023 TK15, naj bi mimo Zemlje preletel danes, 20. oktobra. Kar ga naredi še bolj neverjetnega je, da se bo med približevanjem našemu planetu približal bližje kot Luni sami. Razdalja med asteroidom 2023 TK15 in Zemljo bo le 380,000 kilometrov. Ta vesoljski kamen potuje z osupljivo hitrostjo skoraj 79,022 kilometrov na uro in ima širino približno 75 čevljev.

Še en asteroid na seznamu je asteroid 2020 UR, ki je relativno manjši s širino le 29 čevljev. Prav tako naj bi 20. oktobra prečkal Zemljo, njegova orbita pa ga bo pripeljala kar 2.2 milijona kilometrov blizu površja našega planeta. NASA je izjavila, da se ta asteroid premika s hitrostjo približno 46,490 kilometrov na uro.

Medtem ko se ti približki morda slišijo zaskrbljujoče, je pomembno vedeti, da nobeden od teh asteroidov ne ogroža Zemlje. Preprosto bodo šli mimo in nadaljevali pot skozi vesolje. Preučevanje in opazovanje takšnih nebesnih teles zagotavlja dragocene informacije o našem sončnem sistemu in njegovi dinamiki.

Razkritja Nase o teh petih asteroidih poudarjajo nenehna prizadevanja za sledenje in spremljanje objektov blizu Zemlje. Z nenehnim raziskovanjem in opazovanjem lahko znanstveniki izboljšajo naše razumevanje vesolja in potencialno razvijejo strategije za zaščito našega planeta pred vsemi prihodnjimi grožnjami.

Viri: NASA