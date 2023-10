Starodavni supergloboki diamanti osvetljujejo nastanek superkontinentov

Mednarodna skupina strokovnjakov je analizirala starodavne supergloboke diamante iz rudnikov v Braziliji in zahodni Afriki ter osvetlila nastanek, stabilizacijo in gibanje superkontinentov. Ti diamanti, ki so nastali pred 650 do 450 milijoni let pod supercelino Gondvana, zagotavljajo dragocen vpogled v razvoj celin v zgodnjih fazah kompleksnega življenja na Zemlji.

Diamanti, ki so nastali pred milijoni do milijardami let, lahko zagotovijo informacije o zemeljskem plašču. So eni redkih mineralov, ki lahko preživijo in zabeležijo starodavne cikle nastanka in uničenja superkontinentov. Analiza teh superglobokih diamantov je razkrila prej neznane geološke procese in njihovo vlogo pri rasti superkontinentov, kot je Gondvana.

Skupina strokovnjakov, ki jo je vodila dr. Suzette Timmerman z univerze v Bernu v Švici, je datirala diamante, ki so nastali globoko pod Gondvano. Odkrili so, da so diamanti nastali, ko je superkontinent prekril južni pol pred 650 do 450 milijoni let. Gostiteljske kamnine za diamante so postale vzgonske med nastajanjem diamanta, prenašale subduciran material plašča in diamante, kar je učinkovito prispevalo k rasti superceline od spodaj.

Pred približno 120 milijoni let se je Gondvana začela razpadati, kar je povzročilo nastanek današnjih oceanov, kot je Atlantik. Diamanti, ki vsebujejo ujete vključke gostiteljske kamnine, so bili prineseni na površje Zemlje med silovitimi vulkanskimi izbruhi pred približno 90 milijoni let. Ti izbruhi so se zgodili na celinskih delcih Brazilije in zahodne Afrike, ki so bili nekoč del Gondvane.

Študija teh zelo globokih diamantov je zagotovila vpogled v nastanek in stabilizacijo celin, kar je na koncu prispevalo k zgodnjemu razvoju življenja na Zemlji. Kompleksna zgodovina teh diamantov kaže, da so potovali navpično in vodoravno po Zemlji ter sledili nastanku in razvoju superceline. Ta raziskava poudarja pomembno vlogo diamantov pri razumevanju rasti in gibanja celin.

Poskusi in analize diamantnih vključkov potekajo na Univerzi Witwatersrand v Južni Afriki, kjer se razvija nov izotopski laboratorij in metodologije. Namen raziskave je izboljšati naše razumevanje tega, kako se celine razvijajo in premikajo, pa tudi njihov pomen za razvoj in trajnost življenja na Zemlji.

