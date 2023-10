NASA premika meje 3D tiskanja z raketno šobo RAMFIRE

V prelomnem dosežku so Nasini inženirji v sodelovanju z Elementum 3D uspešno testirali 3D natisnjeno šobo raketnega motorja iz aluminija. Ta napredek pomeni pomemben mejnik v Nasinih stalnih prizadevanjih za izkoriščanje aditivnih proizvodnih tehnologij za raziskovanje vesolja.

Tradicionalno se aluminij v raketni tehniki ni pogosto uporabljal zaradi njegove nizke toplotne tolerance, ki lahko povzroči razpoke pod ekstremnimi temperaturami sunkov raketnih motorjev. Vendar pa je bila v okviru NASA-ine pobude Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) zasnovana rešitev za reševanje tega izziva, ki je omogočila aluminiju, da pokaže svoje pozitivne lastnosti.

Ključna novost je v zasnovi samih raketnih šob, ki imajo notranje kanale, ki učinkovito preusmerjajo toploto in preprečujejo taljenje kovine. Z uporabo laserskega prašno usmerjenega nanašanja energije (LP-DED) 3D-tiskanja je mogoče šobo RAMFIRE izdelati kot en kos, s čimer se odpravi potreba po tisočih ločenih komponentah, ki bi bile potrebne pri tradicionalnih proizvodnih metodah.

Paul Gradl, glavni raziskovalec pobude RAMFIRE v Nasinem centru za vesoljske polete Marshall, je izrazil optimizem glede rezultata in skupnih prizadevanj za razvoj in tiskanje raketne šobe. Poudaril je prispevke industrijskih partnerstev in izjavil: "Zmanjšali smo korake, ki so vključeni v proizvodni proces, kar nam omogoča, da v nekaj dneh izdelamo obsežne komponente motorja kot eno samo zgradbo."

Uspešno testiranje 3D natisnjenih šob pri simulacijah ekstremne vročine in tlaka odpira nove možnosti za raziskovanje vesolja. Lahka narava aluminijastega materiala omogoča pošiljanje večjih tovorov v vesolje, kar revolucionira transportne zmogljivosti Nasinih raket.

V prihodnosti namerava NASA razširiti svojo uporabo aditivne proizvodnje na druge projekte, ki vključujejo aluminij, vključno s proizvodnjo satelitskih delov. Organizacija želi tudi spodbujati okrepljeno sodelovanje z dodatnimi podjetji za proizvodnjo aditivov, zainteresiranimi stranmi in raziskovalnimi organi.

Raketna šoba RAMFIRE ne predstavlja le prelomnice za Naso, ampak tudi utira pot za razširjeno raziskovanje Zemljine orbite, Lune, Marsa in drugod.

FAQ

1. Kaj je RAMFIRE?

RAMFIRE pomeni Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution. Gre za pobudo Nase, katere cilj je izkoristiti tehnologije aditivne proizvodnje za raziskovanje vesolja.

2. Kako se raketna šoba RAMFIRE razlikuje od tradicionalnih raketnih šob?

Raketna šoba RAMFIRE ima notranje kanale, ki preusmerjajo toploto in preprečujejo taljenje aluminijastega materiala pri ekstremnih temperaturah. Tradicionalne raketne šobe iz aluminija so nagnjene k pokanju zaradi nizke toplotne tolerance.

3. Kako je izdelana šoba RAMFIRE?

Šoba RAMFIRE je izdelana s 3D-tiskanjem z laserskim prašno usmerjenim nanašanjem energije (LP-DED). To omogoča, da je šoba izdelana kot en kos, kar odpravlja potrebo po sestavljanju na tisoče ločenih komponent.

4. Kakšne so prednosti uporabe 3D tiskane šobe RAMFIRE?

Lahek aluminijast material, uporabljen v šobi RAMFIRE, omogoča pošiljanje večjih tovorov v vesolje. To zmanjšanje teže ponuja pomembne prednosti v smislu učinkovitosti rakete in razširjenih zmogljivosti za raziskovanje vesolja.