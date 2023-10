Odkrite nove povezave med svetlobo in mehaniko: razkritje temeljnega medsebojnega delovanja

Nizozemski fizik Christiaan Huygens je v poznem 17. stoletju pustil neizbrisen pečat na področju optike in klasične mehanike, čeprav ni bil splošno priznan. Njegova valovna teorija svetlobe je revolucionirala fizikalno optiko, medtem ko je njegov izum ure z nihalom služil kot najnatančnejši merilnik časa skoraj tri stoletja. Pred kratkim so fiziki na Tehnološkem inštitutu Stevens raziskovali Huygensovo delo o nihalih iz leta 1673 in odkrili presenetljive povezave med lastnostmi svetlobe in mehanskimi sistemi.

Z uporabo Huygensovega mehanskega izreka kot temelja so raziskovalci raziskali dve pomembni značilnosti svetlobe: polarizacijo in klasično prepletenost. Te lastnosti omogočajo vpogled v dvojno naravo svetlobe, ki jo lahko razumemo kot valove in delce. Čeprav je kvantno področje pogosto v središču pozornosti v razpravah o prepletenosti, ugotovitve ekipe osvetljujejo povezavo med koncepti valovanja delcev v klasičnih svetlobnih valovih in mehanskih sistemih.

Klasično prepletanje se nanaša na korelacije med lastnostmi predmetov brez upoštevanja njihovih negotovih stanj pred meritvijo. Po drugi strani pa polarizacija označuje usmerjenost nihanja svetlobnega vala. Z obravnavo svetlobe kot mehanskega sistema jo je ekipa uspešno vizualizirala in uporabila dobro uveljavljene fizikalne enačbe za opis njenega obnašanja. Pri tem zasledovanju so odkrili, da stopnja polarizacije neposredno ustreza prepletenosti vektorskega prostora. Ko se en parameter poveča, se drugi zmanjša, kar omogoča sklepanje ravni prepletenosti iz ravni polarizacije in obratno.

Ta prelomna raziskava ne le poenostavlja naše razumevanje fizičnega sveta, ampak tudi odkriva notranje povezave med na videz nepovezanimi zakoni. Z razjasnitvijo medsebojnega delovanja med svetlobo in mehaniko skozi objektiv Huygensovega dela študija prispeva k napredku v optiki in klasični mehaniki.

