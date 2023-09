Umetnikov dotik: na novo odkrite podrobnosti v staroegipčanskih pogrebnih slikah

Raziskovalci iz CNRS, Univerze Sorbonne in Université Grenoble Alpes so odkrili skrite podrobnosti v staroegipčanskih pogrebnih poslikavah ter osvetlili umetniške tehnike in prakse tistega časa. Skupina je v sodelovanju z egiptovskim ministrstvom za starine in Univerzo v Liègeu uporabila prenosna orodja za nedestruktivno kemično analizo in slikanje in situ, s čimer je razkrila nevidne spremembe, narejene med izdelavo umetniških del.

Zadevne slike, ki segajo približno v leto 1,400 in 1,200 pred našim štetjem, so bile najdene v grobnicah Nakhtamona in Menne v Luksorju. S svojo analizo so raziskovalci odkrili, da so bili nekateri elementi slik spremenjeni ali popravljeni, čeprav so bili s prostim očesom neopazni. Na primer, pokrivalo, ogrlica in žezlo na portretu Ramzesa II. so bili precej spremenjeni. Podobno je bila roka v prizoru oboževanja v Mennovi grobnici spremenjena v položaju in barvi.

Ta odkritja izpodbijajo dojemanje, da je bila starodavna egipčanska umetnost zelo formalna in toga. Raziskovalci domnevajo, da so bile te spremembe izvedene bodisi na zahtevo naročnikov bodisi kot rezultat razvijajočih se vizij umetnikov. Uporaba prenosnih orodij, vključno s kemično analizo, 3D digitalnimi rekonstrukcijami, fotogrametrijo in makrofotografijo, je ekipi omogočila, da je obnovila prvotne odtenke slik in predstavila bolj dinamično razumevanje teh mojstrovin.

Ta študija označuje le začetek raziskovanja starodavne egipčanske umetnosti raziskovalcev. Njihov prihodnji cilj je analizirati druge slike v iskanju nadaljnjih dokazov o mojstrstvu in umetniški identiteti staroegipčanskih risarjev-pisarjev.

Ugotovitve tega raziskovalnega projekta so bile objavljene v reviji PLOS ONE.

