STS-58: Izvajanje raziskav znanosti o življenju v vesolju

18. oktobra 1993 se je raketoplan Columbia vkrcal na misijo STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Namen te misije je bil izboljšati razumevanje fiziološke prilagoditve na vesoljske polete s pomočjo serije vrhunskih poskusov. Sedemčlansko posadko STS-58 so sestavljali poveljnik John E. Blaha, pilot Richard A. Searfoss, poveljnik tovora dr. M. Rhea Seddon, strokovnjaki za misijo William S. McArthur, dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , in strokovnjak za nosilnost dr. Martin J. Fettman.

Glavni cilj misije je bil preučevanje kardiovaskularnega, pljučnega, regulacijskega, nevrovestibularnega in mišično-skeletnega sistema, da bi pridobili vpogled v fiziološke odzive na vesoljske polete. V 14 dneh je posadka izvedla 14 poskusov, od katerih je osem vključevalo astronavte kot testne osebe, preostalih šest pa z uporabo laboratorijskih podgan.

Za optimizacijo znanstvenega donosa za glavne raziskovalce je bila prvotna misija Spacelab-4, ki je bila preveč prijavljena, razdeljena na dve misiji. To misijo STS-58 so kot drugi del poimenovali SLS-2. Prejšnja misija SLS-1 je potekala junija 1991 in je vključevala devet poskusov, ki jih je izvedla sedemčlanska posadka.

Vesoljski raketoplan Columbia je vzletel iz vesoljskega centra Kennedy na Floridi in izvedel 15. izstrelitev v svoji življenjski dobi. Posadka je delala v modulu Spacelab, ki je bil nameščen v prostoru za tovor raketoplana. Ta modul je razvila Evropska vesoljska agencija (ESA) in je bil uporabljen tudi v prejšnjih misijah.

Poskusi na STS-58 so od članov posadke zahtevali zbiranje in analizo obsežnih podatkov, tako pred in med misijo. Lucid in Fettman sta na primer dala katetre napeljati skozi žile na rokah v srce, da bi neposredno izmerila učinek breztežnosti na centralni venski tlak. Posadka je preučevala tudi senzorično motorično prilagajanje, pri čemer je uporabila vrtljivo kupolo z barvnimi pikami in vrtljivim stolom za merjenje astronavtovega zaznavanja in refleksov v breztežnostnem stanju.

Poleg znanstvenih poskusov se je posadka ukvarjala z drugimi dejavnostmi, kot sta sodelovanje v medicinskem programu Extended Duration Orbiter in komuniciranje z ljudmi na tleh prek amaterskega radijskega eksperimenta Shuttle. Izkoristili so tudi priložnost in posneli več kot 4,000 fotografij Zemlje spodaj.

Na splošno je bila misija STS-58 pomemben mejnik v raziskavah znanosti o življenju v vesolju. Zagotovil je dragocen vpogled v fiziološko prilagajanje vesoljskim poletom in utrl pot za prihodnje misije in poskuse na tem področju.

