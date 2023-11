Nova študija kaže, da golf in hoja izboljšata kognitivne funkcije pri starejših odraslih

Nedavna študija, objavljena v BMJ Open Sport & Exercise Medicine, razkriva, da igranje golfa z 18 luknjami ali dokončanje 6 km nordijske ali običajne hoje lahko znatno izboljša takojšnjo kognitivno funkcijo pri starejših odraslih. Raziskava, ki jo je izvedla mednarodna ekipa z Univerze Vzhodne Finske, Univerze v Edinburghu in ETH Zürich, je imela za cilj raziskati takojšnje učinke treh specifičnih aerobnih dejavnosti na kognicijo in s tem povezane biološke odzive pri zdravih starejših posameznikih.

Študija je vključevala 25 starejših odraslih golfistov, starih 65 let in več. Udeleženci so izvedli tri različne akutne dvoboje aerobne vadbe: igro golfa z 18 luknjami, 6 km nordijske hoje in 6 km običajne hoje. Vsaka vaja je bila izvedena v resničnem okolju, pri čemer so udeleženci vzdrževali svoj tipični tempo hoje.

Kognitivna funkcija je bila izmerjena s testoma Trail-Making Test (TMT) A in B, ki ocenjujeta pozornost, hitrost obdelave in sposobnost preklapljanja med nalogami. Poleg tega so bili zbrani vzorci krvi za spremljanje ravni nevrotrofičnega faktorja, pridobljenega iz možganov (BDNF) in katepsina B (CTSB), ki naj bi odražala kognitivne koristi vadbe. Naprave za spremljanje telesne pripravljenosti so beležile podatke, specifične za vadbo, medtem ko je senzor EKG spremljal srčni utrip.

Rezultati so pokazali, da so vse tri dejavnosti – 18 lukenj golfa, 6 km nordijske hoje ali 6 km običajne hoje – izboljšale nižje kognitivne funkcije, kot sta pozornost in hitrost obdelave, kot je bilo izmerjeno s testom TMT-A. Nordijska hoja in običajna hoja sta bili zlasti povezani z izboljšanimi izvršilnimi funkcijami, kar je bilo izmerjeno s testom TMT-B.

Te ugotovitve poudarjajo pomen starosti primerne aerobne vadbe, kot sta golf in hoja, pri ohranjanju in krepitvi kognitivnih funkcij pri starejših odraslih. Čeprav je potrebnih več raziskav za boljše razumevanje osnovnih mehanizmov, so prejšnje študije tudi pokazale, da ima vadba lahko potencialne kognitivne koristi in bi lahko bila strategija za boj proti kognitivnemu upadu.

Pogosta vprašanja:

V: Koliko udeležencev je bilo vključenih v raziskavo?

O: Študija je vključevala 25 zdravih starejših golfistov, starih 65 let in več.

V: Katere kognitivne funkcije so bile izmerjene?

O: Študija je merila nižje kognitivne funkcije, kot sta pozornost in hitrost obdelave (test TMT-A), ter zahtevnejše izvršilne funkcije, kot je sposobnost preklapljanja nalog (test TMT-B).

V: Ali je prišlo do pomembnih učinkov na ravni možganskega nevrotrofičnega faktorja (BDNF) in katepsina B (CTSB)?

O: Opazili niso nobenih pomembnih učinkov na ravni BDNF in CTSB.