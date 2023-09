5 asteroidov, ki se približujejo Zemlji: razkrite podrobnosti o velikosti, hitrosti in razdalji

By

NASA je identificirala pet asteroidov, ki trenutno drvijo proti Zemlji in se bodo v prihodnjih dneh približali. Ti asteroidi se razlikujejo po velikosti in hitrosti, pri čemer je eden izmed njih velik skoraj tako kot zgradba. Tukaj so ključne podrobnosti o vsakem od teh vesoljskih kamnov.

Asteroid 2023 SN1: Ta asteroid, širok 15 čevljev, je trenutno na poti proti Zemlji in bo 20. septembra šel mimo zelo blizu. Potuje s hitrostjo 58,306 kilometrov na uro. Najbližji približek tega asteroida bo le 332,000 kilometrov, kar je celo bližje od razdalje do Lune.

Asteroid 2023 RP9: Asteroid 90 RP2023 s širino približno 9 čevljev se prav tako usmerja proti Zemlji in se bo najbolj približal 20. septembra. Giblje se z neverjetno hitrostjo 47,678 kilometrov na uro in bo Zemljo zgrešil za samo 881,000 kilometrov.

Preostali trije asteroidi niso bili posamezno opisani v izvornem članku, vendar bodo verjetno imeli podobne značilnosti glede velikosti, hitrosti in bližine Zemlje.

Ti približki asteroidov služijo kot opomin na nenehno budnost, ki je potrebna pri spremljanju vesoljskih objektov, ki imajo možnost, da se približajo našemu planetu. NASA in druge vesoljske agencije po vsem svetu nenehno sledijo asteroidom in drugim nebesnim telesom, da zagotovijo zgodnje odkrivanje in morebitne strategije ublažitve, če je potrebno.

Pomembno je omeniti, da čeprav se ti asteroidi Zemlji relativno približujejo, trenutno ni razloga za skrb, saj njihove izračunane trajektorije ne kažejo večje nevarnosti trka. Ta srečanja nudijo dragocene priložnosti za znanstvenike, da te vesoljske kamnine preučijo od blizu in izboljšajo naše razumevanje njihove sestave in obnašanja.

Viri:

– NASA (Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje)