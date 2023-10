Nov vpogled v preživetje visoko živečih vretenčarjev

Odkritje živih miši z ušesi na vrhu vulkana Llullaillaco v Andih je razblinilo prejšnje domneve o mejah življenja vretenčarjev. Raziskovalci že dolgo vedo, da so mumificirane miši našli pri nizkih temperaturah teh vrhov, vendar ni bilo jasno, ali so tam živele ali so bile samo na obisku. Vendar so nedavne študije pokazale, da ti mali sesalci ne le prebivajo na teh ekstremnih nadmorskih višinah, ampak so se prilagodili, da uspevajo v tako težkih okoljih.

Znanstveniki so sprva ugibali, da so bile mumificirane miši morda del žrtvenih obredov, ki so jih izvajali Inki. Vendar pa je analiza datiranja ohranjenih glodalcev pokazala, da so razmeroma mladi, kar izključuje možnost namernega transporta s strani starodavnih civilizacij. Namesto tega se verjame, da se listnate miši naravno mumificirajo zaradi hladnih in suhih razmer na vrhovih vulkanov.

Leta 2013 so opazili živo miš, ki je tekla po snežnem polju na vulkanu Llullaillaco na nadmorski višini 20,360 čevljev in postavila nov rekord. Raziskovalci so se vrnili leta 2020 in uspešno ujeli več živih miši, vključno s tistimi, ki so jih našli na vrhu – osupljivih 22,100 čevljev nad morsko gladino. To je označilo najvišjo lokacijo, kjer so kdajkoli našli vretenčarja, saj se ptice lahko dvignejo višje, vendar ne morejo vzdržati teh višin.

Zahtevno okolje vrhov teh vulkanov, za katerega so značilni siloviti vetrovi, pomanjkanje vegetacije in znatno zmanjšana raven kisika, je veljalo za negostoljubno za sesalce. Vendar so nedavne raziskave dokazale nasprotno. Znanstveniki so zbrali na stotine dodatnih mumificiranih in živih miši z ušesi iz Llullaillaca in drugih sosednjih vulkanov nad 19,700 čevljev.

S primerjavo genomov miši, ki živijo na visokih nadmorskih višinah, in tistih, ki živijo na nižjih nadmorskih višinah, so raziskovalci potrdili, da so miši na teh ekstremnih višinah tesno povezane. To nakazuje, da se tam ne samo razmnožujejo, ampak tudi prebivajo, ne pa da so prehodni obiskovalci. Prisotnost rovov glodalcev nad 19,700 čevljev dodatno podpira ta sklep.

Medtem ko je bila skrivnost mumificiranih miši razrešena, še vedno ostajajo vprašanja o posebnih prilagoditvah, ki tem malim sesalcem omogočajo preživetje v njihovem hladnem habitatu. Poleg tega je treba njihovo prehrano in mehanizme za ohranjanje toplote v tako ekstremnih razmerah še popolnoma razumeti. Študije, ki potekajo, vključno z ustanovitvijo kolonije visokogorskih miši za opazovanje in analizo, želijo razvozlati te skrivnosti.

FAQ

V: Ali miši z ušesi živijo izključno na vrhovih vulkanov?

O: Miši z listnimi ušesi so našli na vrhovih vulkanov v Andih, vendar so jih raziskovalci odkrili tudi na drugih visokih vrhovih v regiji Puna de Atacama.

V: Kako miši z ušesi preživijo na tako ekstremnih nadmorskih višinah?

O: Miši z ušesi so se prilagodile težkim pogojem svojih habitatov na visoki nadmorski višini. Medtem ko specifični mehanizmi še niso popolnoma razumljeni, je cilj tekočih raziskav odkriti njihove strategije preživetja.

V: Ali so miši z ušesi edini vretenčarji, ki lahko živijo na takšnih višinah?

O: Miši z ušesi so najvišji vretenčarji, ki so jih doslej odkrili. Ptice lahko letijo višje, vendar teh višin ne morejo vzdrževati kot življenjski prostor.

V: Zakaj se miši z ušesi mumificirajo naravno?

O: Hladne in suhe razmere na vrhovih vulkana prispevajo k naravni mumifikaciji miši z ušesi. Ti pogoji ohranjajo telesa, namesto da bi jih razgradili.

V: Kakšen je pomen te raziskave?

O: Ta raziskava izpodbija prejšnje predpostavke o mejah življenja vretenčarjev in zagotavlja dragocen vpogled v prilagodljivost sesalcev v ekstremnih okoljih. Razširja naše razumevanje odpornosti in raznolikosti življenja na Zemlji.