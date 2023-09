Svetli jutranji planeti osvetljujejo regijo Orion

By

Na zgodnjem jutranjem nebu dva svetla planeta, Venera in Jupiter, obkrožata bleščeče Orionovo območje Rimske ceste. Venero, znano tudi kot Jutranjo zvezdo, lahko vidimo približno 30° nad vzhodnim obzorjem na vzhodu in jugovzhodu, tik pod zvezdo Regulus v ozvezdju Leva. Ko se pomika proti vzhodu proti zvezdnemu polju, Venera z Regulusom oblikuje nazaj obrnjeno obliko vprašaja, ki tvori obris »levovega srpa«. Lunin srp, ki je videti kot tanek kos, se nahaja približno 10° nad vzhodnim obzorjem, spodaj desno od repne zvezde.

Na drugi strani neba Jupiter vzhaja na zahodu-jugozahodu pred sončnim vzhodom. Opaziti ga je mogoče približno na polovici neba, levo od najsvetlejše zvezde v Ovnu, Hamala. Zvezdna kopica Plejade, del Bika, se nahaja približno 18° nad Jupitrom in se nahaja na zahodnem robu regije Orion. Orion, vodilno ozvezdje v regiji, je mogoče videti približno na pol poti navzgor na zahodu-jugozahodu, s svetlima zvezdama Betelgeza in Rigel.

Ozvezdje Oriona sestavlja šest od desetih najsvetlejših zvezd, ki so vidne s srednje severne zemljepisne širine. Sirius, najsvetlejšo zvezdo na nočnem nebu, je mogoče najti več kot 30° na južnem nebu, nekoliko vzhodneje od južne kardinalne smeri. Procyon, del Canis Minor, se pojavi na polovici neba zgoraj levo od Siriusa in tvori enakostranični trikotnik, znan kot zimski trikotnik z Betelgeuse in Procyon.

Za tiste, ki jih zanima opazovanje teh nebesnih čudes skozi teleskop, je Saturn mogoče najti na jugovzhodnem nebu po sončnem zahodu, medtem ko Mars ni viden in zaide približno trideset minut po soncu. Saturn, čeprav ni tako svetel kot Venera ali Jupiter, je zlahka viden s svojimi obroči skozi teleskop. Jupiter vzide približno eno uro po sončnem zahodu in ga lahko vidimo več kot 10° nad vzhodnim obzorjem, ko se bliža polnoč.

Območje Oriona s svojimi svetlimi zvezdami, zvezdnimi kopicami in znamenito Orionovo meglico, ki se pojavi kot zelenkasto meglena lisa pod Hunterjevim pasom, je fascinanten prizor za raziskovanje z daljnogledom. Zgodaj zvečer so na nebu vidne Plejade, medtem ko je v zgodnji zimi območje Oriona mogoče opazovati na vzhodnem nebu po sončnem zahodu. Ko se letni časi spreminjajo, se Orion premika po nebu in se na koncu vrne na vzhodno nebo v zgodnjih poletnih jutrih.

Viri:

– računalniški program MICA ameriškega pomorskega observatorija