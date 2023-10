Nebo novembra 2023: Venera, Jupiter in Saturn

By

Novembra 2023 bodo zgodnji jutranji opazovalci neba deležni čudovitega prizora, sestavljenega iz luninega krajca in Venere. Približno eno uro pred sončnim vzhodom lahko na jugovzhodnem nebu vidimo lunin srp, ki je 30 % osvetljen, in se nahaja nad polovico. Briljantna Venera močno sveti nad 20° zgoraj desno od lunine krogle. Tisti z daljnogledom lahko opazijo Denebolo, Levov rep, približno 16.0° levo spodaj od lune.

V naslednjih nekaj jutrih se bodo Venera, luna in zvezda Zaniah (znana tudi kot Eta Virginis) pojavile v istem vidnem polju. Opazovalci lahko opazijo, kako se luna postopoma približuje Veneri, medtem ko se Venera oddaljuje od Zavijave in se približuje Zaniahu. 13. zjutraj bo Venera šla mimo Zaniaha. Z daljnogledom lahko opazujemo tudi oddaljeno zvezdno polje ob Veneri.

Poleg tega lahko gledalci iščejo zemeljski sij na luni, ki ga povzroča sončna svetloba, ki se odbija od zemeljskih oceanov, oblakov in kopnega. Ta pojav mehko osvetli nočni del lune in dodaja njeno lepoto.

Jupiter, še en pomemben planet, je mogoče videti na večernem nebu. Na zahodu je nizko in z zahodom postane temnejše. Kljub zatemnitvi atmosfere in učinkom zamegljenosti Jupiter ostane viden, dokler ne zaide, za razliko od Saturna.

Ko že govorimo o Saturnu, ga lahko najdemo nad 30° na jugu-jugovzhodu približno eno uro po sončnem zahodu. Počasi se premika proti vzhodu pred Vodnarjem in je trenutno postavljen približno 6.7° zgoraj levo od Deneba Algedija, Kozorogovega repa. Saturn se postopoma premika proti Skatu, Vodnarjevi nogi in Lambdi Aquarii. Viden je tudi Fomalhaut, ki se nahaja približno 20° spodaj levo od Saturna in skoraj 15° nad obzorjem. Saturn je viden nekaj ur po sončnem zahodu, preden zaide na zahod-jugozahod.

Če povzamemo, november 2023 ponuja ljubiteljem neba možnost opazovanja luninega krajca in Venere na zgodnjem jutranjem nebu pred sončnim vzhodom. Poleg tega je Jupiter in Saturn zlahka viden v večernih urah. Zato vzemite svoj daljnogled in se ta mesec pripravite na dih jemajočo nebesno predstavo!

Opredelitve:

– Zemeljski sijaj: odbita sončna svetloba od Zemlje, ki osvetljuje temni del lune.

– Denebola: ime za zvezdo Beta Leonis, ki se nahaja v ozvezdju Leva.

– Zaniah: znan tudi kot Eta Virginis, Zaniah je zvezda v ozvezdju Device.

