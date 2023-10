NASA je danes razkrila tesno približevanje asteroidu 2023 UR1

Nasini znanstveniki so marljivo sledili in preučevali asteroide in njihova prizadevanja so privedla do zanimivega razvoja. Danes, 21. oktobra 2023, naj bi se asteroid, znan kot 2023 UR1, najbolj približal Zemlji. Asteroid s premerom 120 čevljev se bo Zemlji približal na razdaljo približno 834,000 kilometrov. Čeprav se to morda zdi daleč v človeškem smislu, se na področju vesolja šteje za relativno blizu.

Astronomi so asteroid 2023 UR1 prvič opazili 17. oktobra 2023, le nekaj dni pred njegovim največjim približevanjem. Zadnje opazovanje je bilo opravljeno 19. oktobra. Spada v skupino asteroidov Apollo, ki je znana po orbitah, ki prečkajo Zemljo. Omeniti velja, da je ta asteroid velik kot letalo.

Nasin Center za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS) je spremljal pot asteroida in zagotavljal ključne podrobnosti o njegovem približevanju. Asteroid bo švignil mimo Zemlje z neverjetno hitrostjo 29,557 kilometrov na uro.

Nasina nenehna prizadevanja za sledenje asteroidom so ključnega pomena za razumevanje teh kozmičnih kamnin in ublažitev potencialnih tveganj. Vesoljska agencija uporablja vrsto naprednih teleskopov in observatorijev, kot so NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 in Catalina Sky Survey.

Poleg spremljanja asteroidov se NASA pripravlja tudi na otvoritveni prelet asteroida vesoljskega plovila Lucy 1. novembra. Prva tarča vesoljskega plovila je asteroid Dinkinesh, ki meri manj kot pol milje v širino in se nahaja v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Vesoljsko plovilo Lucy je na 12-letni misiji in namerava obiskati 10 asteroidov, vključno s trojanskimi asteroidi v Jupitrovi orbiti. Namesto kroženja okoli asteroidov bo Lucy izvajala prelete, da bi zbrala dragocene podatke.

Nasina predanost sledenju, preučevanju in raziskovanju asteroidov še naprej zagotavlja dragocene vpoglede v te nebesne objekte in pomaga zagotavljati varnost našega planeta.

