Novo suborbitalno vozilo Shepard družbe Blue Origin ostaja prizemljeno več kot leto dni

Podborbitalno vozilo New Shepard družbe Blue Origin je bilo prizemljeno že več kot eno leto od zadnje izstrelitve septembra 2022. Med to izstrelitvijo je prvostopenjski ojačevalnik za večkratno uporabo vozila imel težave in se je zrušil, medtem ko je kapsula sprožila svoj sistem za izhod v sili in varno pristala z vsemi svojimi raziskovalnimi tovori nedotaknjenimi. Preiskava, ki jo je izvedel Blue Origin, je pokazala, da je šoba na motorju BE-3PM prve stopnje utrpela termostrukturno napako, kar je povzročilo neusklajenost potiska in predčasno prekinitev misije.

Marca je Blue Origin napovedal korektivne ukrepe, ki jih izvaja, ki so vključevali konstrukcijske spremembe zgorevalne komore in delovnih parametrov za reševanje težav z maso šob in temperaturo vročih prog. Družba je izrazila pričakovanja, da se bo kmalu vrnila na polet in ponovno lansirala isti niz 36 raziskovalnih tovorov. Vendar je minilo 5.5 mesecev od posodobitve in New Shepard še ni vzletel.

Medtem ko Blue Origin ni zagotovil bistvenih posodobitev statusa New Sheparda ali časovnice za njegovo vrnitev na letenje, je njegov glavni konkurent, Virgin Galactic, v tem obdobju uspešno izpeljal štiri potniške misije s svojim vesoljskim letalom VSS Unity. Virgin Galactic ima zdaj osem vesoljskih misij s posadko, dve več kot Blue Origin. Čeprav si obe podjetji prizadevata strankam ponuditi kratkotrajno izkušnjo breztežnosti in vpogled v Zemljo iz vesolja, VSS Unity ostane v orbiti bistveno dlje, od 60 do 90 minut, v primerjavi z 10 do 12 minutami New Sheparda.

Blue Origin ostaja zavezan rešitvi tehničnih težav z New Shepardom in čimprejšnji vrnitvi na let. Daljša dolžina poletov družbe Virgin Galactic jim lahko zagotovi konkurenčno prednost na trgu suborbitalnega vesoljskega turizma za tiste, ki iščejo bolj razširjeno izkušnjo onkraj meja Zemljine atmosfere.

Opredelitve:

– Suborbitalno vozilo: vesoljsko plovilo, namenjeno doseganju vesolja, vendar ne doseže stabilne orbite okoli Zemlje.

– Ojačevalnik prve stopnje za večkratno uporabo: Začetna stopnja rakete, ki zagotavlja večino pogona med izstrelitvijo in jo je mogoče obnoviti in ponovno uporabiti za naslednje misije.

– Anomalija: odstopanje od pričakovanega ali običajnega vedenja.

– Motor BE-3PM: motor, ki je bil uporabljen na prvi stopnji vozila Blue Origin New Shepard.

Viri: Blue Origin, Virgin Galactic