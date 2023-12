Nov članek: Skrivnostni in melodični hitri radijski izbruhi

Hitri radijski izbruhi (FRB), ti enigmatični milisekund dolgi izbruhi radijskih valov iz globokega vesolja, so pravkar postali malo bolj nenavadni. FRB so kozmična uganka, ki navdušuje astronome od njihovega odkritja leta 2007. Ti intenzivni izbruhi energije lahko v delčku sekunde sprostijo toliko energije, kot jo Sonce ustvari v celem letu. Vendar njihov izvor ostaja skrivnost.

V nedavni študiji, objavljeni v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, so znanstveniki prišli do zanimivega odkritja v zvezi s ponavljajočim se FRB, poimenovanim FRB 20220912A. Z uporabo Allen Telescope Array (ATA) kalifornijskega inštituta SETI so raziskovalci opazili 35 izbruhov iz tega posebnega vira v obdobju dveh mesecev.

Poseben vzorec, opažen v FRB 20220912A, izstopa od drugih znanih ponavljajočih se FRB. Vsak izbruh je pokazal opazen padec osrednje frekvence, kar je ustvarilo učinek "nebeškega drsečega žvižganja". Ko so raziskovalci pretvorili signale v zvok s pomočjo ksilofona, so visoke note ustrezale začetku izbruhov, medtem ko so nizke tone zaključile zaporedje.

Odsotnost opaznega vzorca v času vsakega izbruha prispeva k skrivnosti okoli FRB-jev. Prejšnje raziskave so odkrile vzorce v nekaterih ponavljajočih se FRB, vendar se zdi, da FRB 20220912A nasprotuje tem pričakovanjem. Po mnenju dr.

Z vsakim opazovanjem FRB znanstveniki pridobijo nove vpoglede, a naletijo tudi na več vprašanj. Astronomi verjamejo, da so lahko magnetarji, močno namagneteni ostanki mrtvih zvezd, eden od možnih virov FRB. Vendar so bili kot možni vzroki predlagani tudi trki med gostimi nevtronskimi zvezdami ali belimi pritlikavkami. Iskanje celovite razlage FRB se nadaljuje.

Ta študija predstavlja pomemben mejnik, saj je prva, ki je uporabila prenovljeno Allen Telescope Array. Stalne nadgradnje niza bodo astronomom omogočile ne le opazovanje vedenja FRB-jev na različnih frekvencah, temveč tudi zaznavanje šibkejših signalov, s čimer bodo odkrili več skrivnosti teh kozmičnih pojavov. Po besedah ​​dr. Sheikha lahko "novi teleskopi z edinstvenimi zmogljivostmi, kot je ATA, zagotovijo nov pogled na izjemne skrivnosti v znanosti FRB."