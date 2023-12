Dr. Jeremy Heyl prevzame krmilo oddelka za fiziko in astronomijo UBC

Dr. Jeremy Heyl, priznani strokovnjak na področju astrofizike visokih energij, je bil imenovan za novega vodjo oddelka za fiziko in astronomijo na Univerzi Britanske Kolumbije (UBC). Njegov mandat se bo začel 1. januarja 2024.

Oddelek, znan kot ena največjih in najbolj raznolikih enot za fiziko in astronomijo v Kanadi, se ponaša s širokim spektrom raziskovalnih področij in predano skupnostjo študentov. Poskrbi za približno 250 dodiplomskih študentov, specializiranih za fiziko in astronomijo, 240 študentov inženirske fizike in več kot 3,000 študentov prvega letnika, vpisanih v različne druge programe UBC.

Imenovanje dr. Heyla je povezano z velikimi pričakovanji, saj se oddelek za svoja raziskovalna prizadevanja vedno uvršča med dva najboljša v Kanadi. Raziskave, ki jih izvaja fakulteta, zajemajo impresivno paleto disciplin, vključno z uporabno fiziko, astronomijo, astrofiziko, optiko, biofiziko, fiziko kondenzirane snovi, kozmologijo, gravitacijo, medicinsko fiziko, jedrsko fiziko, fiziko delcev in teorijo strun.

Dr. Meigan Aronson, dekanja znanosti na UBC, je pohvalila izbirni postopek kot odlično priložnost za oceno smeri oddelka. Izrazila je svojo hvaležnost vsem, ki so sodelovali pri iskanju, in poudarila premišljene komentarje in skupno vizijo, ki jo je predstavil dr. Heyl.

Dr. Heyl, ki je prevzel vodenje od dr. Colina Gaya, ki je bil zadnje desetletje vodja oddelka, v svojo novo vlogo prinaša bogato strokovno znanje in izkušnje. V svoji izjemni karieri je pomembno prispeval na področju astrofizike visokih energij, pri čemer se je osredotočil na razumevanje ekstremnih astrofizikalnih pojavov, kot so bele pritlikavke, črne luknje in nevtronske zvezde.

Kot cenjen pedagog je dr. Heyl razvil in izvajal inovativne in privlačne tečaje o fiziki in astronomiji, ki so namenjeni tako dodiplomskim kot podiplomskim študentom. Še posebej strastno poučuje nenaravstvene smeri, ki jih zanima astronomija.

V svoji novi vlogi vodje oddelka si dr. Heyl prizadeva popeljati Oddelek za fiziko in astronomijo UBC v nove višine ter si prizadevati za odličnost v raziskavah, izobraževanju in inovacijah. Njegova vizija poudarja pomen vključevanja in sodelovanja, kar zagotavlja, da oddelek ostane v ospredju napredka fizike in astronomije.

Odbor za iskanje vodje fizike in astronomije, ki ga sestavljajo ugledni posamezniki s tega področja, je imel ključno vlogo pri izbiri dr. Heyla za novega vodjo oddelka. Njihovo strokovno znanje in vpogledi so prispevali k odločitvi in ​​utrdili zaupanje v sposobnost dr. Heyla, da vodi oddelek v novo dobo.