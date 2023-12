Razkrivanje prazgodovinske preteklosti: sledenje Burlingtonove povezave z dinozavri

Radovedneži so se dolgo spraševali o obstoju dinozavrov v starodavni pokrajini Burlingtona. V želji, da bi osvetlili to paleontološko skrivnost, so strokovnjaki iz Royal BC Museum in Royal Botanical Gardens (RBG) združili moči, da bi zagotovili odgovore.

5. decembra bodo ti cenjeni avtoriteti sodelovali v osupljivi predstavitvi v živo. Medtem ko se bodo poslavljali od T-Rexa Sue, trenutnega zvezdniškega eksponata muzeja, se bodo podali v očarljiv svet dinozavrov.

Sue, veličastni tiranozaver reks, od junija navdušuje obiskovalce s svojo velikostjo in brezhibno ohranjenostjo. Ta izjemen primerek, ki so ga leta 1990 odkrili na izkopanini v Južni Dakoti, je postal žarišče zelo odmevnega pravnega boja glede lastništva. Sčasoma je bila Sue prodana na dražbi za osupljivih 8.3 milijona dolarjev, svoj stalni življenjski prostor pa je našla v Field Museum of Natural History v Chicagu.

Naši strokovnjaki, ki so dobro seznanjeni s paleontološkimi raziskavami, želijo obravnavati pereča vprašanja v zvezi z Burlingtonovo povezavo z dinozavri. Ali so ti prazgodovinski velikani nekoč prevladovali na lokalnem terenu? In če je tako, kaj točno je bila njihova najprimernejša izbira preživljanja?

Pogosta vprašanja:

V: Ali so bili v Burlingtonu prisotni dinozavri?

O: Obstoj dinozavrov v Burlingtonu je zbudil radovednost mnogih. Strokovnjaki bodo to temo osvetlili med predstavitvijo v živo.

V: Kdo je Sue T-Rex?

O: Sue je eden največjih in najbolje ohranjenih fosilov tiranozavra reksa, ki so jih kdaj odkrili. Ta veličastni dinozaver, imenovan po raziskovalki Sue Hendrickson, zdaj prebiva v Naravoslovnem muzeju Field v Chicagu.

V: Za koliko je bil prodan T-Rex Sue?

O: Sue je bila po pravnem sporu glede lastništva prodana na dražbi za osupljivih 8.3 milijona dolarjev.

Sprejmite priložnost, da razkrijete skrivnosti prazgodovinske preteklosti Burlingtona, ko nas ti izkušeni raziskovalci vodijo skozi izjemno potovanje v starodavni svet. Bodite del te izjemne izkušnje in dovolite, da čudeži paleontologije podžgejo vašo domišljijo.