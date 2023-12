Nov material z nezlomljivimi lastnostmi bi lahko revolucioniral inženirske aplikacije

V prelomnem odkritju je mednarodna ekipa znanstvenikov razkrila revolucionarno snov, ki bi lahko po trdoti presegla diamante. Ekipa, ki jo vodijo raziskovalci iz Centra za znanost v ekstremnih razmerah na Univerzi v Edinburghu, skupaj s strokovnjaki z Univerze v Bayreuthu in Univerze v Linköpingu, je končno rešila uganko, ki znanstvenike bega že desetletja.

Snov, znana kot ogljikovi nitridi, je bila ustvarjena z izpostavitvijo prekurzorjev ogljika in dušika ekstremni vročini in pritisku. Ogljikovi nitridi so prehiteli celo kubični borov nitrid, ki je trenutno drugi najtrši material za diamantom, in so se izkazali za neverjetno prožne.

Raziskovalci si že od osemdesetih let 1980. stoletja prizadevajo izkoristiti potencial ogljikovih nitridov, predvsem zaradi njihovih izjemnih lastnosti, zlasti visoke toplotne odpornosti. Toda kljub več kot trem desetletjem raziskav in neštetim poskusom ustvarjanja tega materiala so verodostojne rezultate poročali šele pred kratkim.

Do preboja je prišlo, ko je raziskovalna skupina izpostavila različne prekurzorje ogljikovega dušika ekstremnim pogojem, pri čemer je kombinirala pritiske v razponu od 70 do 135 gigapaskalov s temperaturami, ki so presegale 1,500 stopinj Celzija. Za določitev atomske strukture nastalih spojin je ekipa uporabila intenzivne rentgenske žarke v pospeševalnikih delcev v Franciji, Nemčiji in Združenih državah.

Zanimivo je, da so znanstveniki identificirali tri spojine ogljikovega nitrida, ki so pokazale lastnosti, podobne diamantom, tudi ko so se vrnili v redne pogoje tlaka in temperature. Nadaljnji izračuni in poskusi so razkrili dodatne lastnosti, vključno s fotoluminiscenco in visoko energijsko gostoto, ki omogočajo znatno shranjevanje energije v majhni masi.

Potencialne uporabe teh izjemno nestisljivih ogljikovih nitridov so ogromne in jih postavljajo kot možne končne inženirske materiale, ki tekmujejo z diamanti. Pritegnili so pozornost tako raziskovalcev kot industrijskih strokovnjakov, saj bi lahko spremenili različna področja, od gradbeništva in proizvodnje do elektronike in shranjevanja energije.

Dr. Dominique Laniel, sodelavec Future Leaders na Univerzi v Edinburghu, je izrazil navdušenje nad odkritjem in izjavil: "Ti materiali močno spodbujajo premostitev vrzeli med sintezo visokotlačnih materialov in industrijskimi aplikacijami." Dr. Florian Trybel, docent na Univerzi v Linköpingu, je prav tako poudaril pomen ugotovitve in izjavil: "Močno verjamemo, da bo ta skupna raziskava odprla nove možnosti za to področje."

Ta preboj pri ustvarjanju ogljikovih nitridov odpira novo dobo znanosti o materialih in inženiringa ter ponuja vpogled v prihodnost, kjer je mogoče uporabiti neverjetno trde in prožne materiale na načine, ki prej niso bili mogoči. Z nadaljnjim napredkom se poveča potencial za praktične aplikacije in industrijsko razširljivost, kar utira pot novemu valu tehnoloških inovacij.