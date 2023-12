Novi vpogled v evolucijo ptic: starodavni odtisi kažejo na zgodnji izvor

Starodavni odtisi stopal, odkriti v Lesotu v južni Afriki, so zagotovili izjemen vpogled v zgodnji razvoj ptic. Za katere so prej mislili, da pripadajo bitju, znanemu kot Trisauropodiscus, znanstveniki zdaj verjamejo, da so te odtise verjetno naredili dinozavri ali plazilci s ptičjim stopalom. Ugotovitve, objavljene v reviji Plos One, izpodbijajo prejšnje predstave o času evolucije ptičjih nog.

Ekipa strokovnjakov z Univerze v Cape Townu je analizirala štiri nize odtisov, vključno z 80-metrsko stezo v vasi Maphutseng. Po natančnejšem pregledu so ugotovili dve različni značilnosti v odtisih. Prvi sklop je bil podoben sledom neptičjih dinozavrov, medtem ko je drugi niz pokazal presenetljive podobnosti z odtisi sodobnih ptic v smislu velikosti in razmerja.

Zanimivo je, da so ti odtisi stopal stari več kot 210 milijonov let, zaradi česar so 60 milijonov let starejši od najzgodnejših znanih fosilov pravih ptic. To odkritje nakazuje, da so se ptičjim stopalom razvila veliko prej, kot se je domnevalo, kar bi lahko premaknilo časovnico evolucije ptic za milijone let.

"Ti odtisi so dragocen dokaz, da se evolucijska zgodovina ptic sega veliko dlje, kot smo sprva mislili," je pripomnila raziskovalna skupina. "Ptice s svojo izjemno raznolikostjo več kot 10,000 obstoječih vrst še vedno skrivajo veliko skrivnosti glede svojega zgodnjega izvora."

Posledice tega odkritja presegajo paleontološko radovednost. Z razpletanjem evolucijske uganke ptic znanstveniki pridobijo globlje razumevanje naravnega sveta in procesov, ki so oblikovali življenje na Zemlji.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšni so bili starodavni odtisi stopal, najdeni v Lesotu?

O: Starodavne stopinje, najdene v Lesotu, naj bi naredili dinozavri ali plazilci s ptičjim stopalom.

V: Kako ti odtisi izpodbijajo prejšnje predstave o evoluciji ptic?

O: Ti odtisi kažejo, da so se ptičja stopala razvila veliko prej, kot se je domnevalo, potencialno 60 milijonov let.

V: Koliko so stari odtisi?

O: Odtisi stopal so stari več kot 210 milijonov let, zaradi česar so 60 milijonov let starejši od najzgodnejših znanih fosilov pravih ptic.

V: Kakšen pomen imajo ti odtisi za razumevanje evolucije ptic?

O: S preučevanjem teh stopinj znanstveniki pridobijo nove vpoglede v zgodnji izvor ptic in njihovo evolucijsko zgodovino.