Päť najlepších online lúpeží GTA zarábajúcich peniaze všetkých čias

Peniaze sú v Grand Theft Auto (GTA) Online rozhodujúce a lúpeže sú jedným z najrýchlejších a najziskovejších spôsobov, ako zarobiť milióny. V tomto článku preskúmame päť najlepších lúpeží GTA Online, ktoré zarábajú peniaze:

5) The Bogdan Problem: Táto lúpež je súčasťou aktov Doomsday Heist a vyžaduje dvoch až štyroch hráčov. Jeden tím sa musí infiltrovať do ponorky, zatiaľ čo druhý poskytuje krytie pomocou Mammoth Avenger od GTA Online. Výplata za The Bogdan Problem je okolo 1,425,000 XNUMX XNUMX $ na obtiažnosti Normal.

4) The Pacific Standard Job: Tento klasický scenár bankovej lúpeže bol predstavený v roku 2015. Vyžaduje štyroch hráčov a zahŕňa vysoko rizikové situácie a bitky s konkurenčnými lúpežnými posádkami. Výplata za prácu The Pacific Standard Job je 750,000 1,500,000 $ na Easy, 1,875,000 XNUMX XNUMX $ na Normal a XNUMX XNUMX XNUMX $ na obtiažnosti Hard.

3) The Doomsday Scenario: Ako jeden z aktov The Doomsday Heist, túto lúpež môžu dokončiť dvaja až štyria hráči. Hoci je zdĺhavý, ponúka výplatu 1,800,000 2,250,000 XNUMX $ na obtiažnosti Normal a XNUMX XNUMX XNUMX $ na obtiažnosti Hard.

2) The Diamond Casino Heist: Táto lúpež, pridaná koncom roka 2019, vyžaduje, aby si hráči zriadili arkádu. Ponúka tri prístupy: Silent and Sneaky, Big Con alebo Aggressive. Najvyššiu výplatu vo výške 3,619,000 XNUMX XNUMX $ môžete získať rabovaním diamantov na obtiažnosť Hard.

1) The Cayo Perico Heist: Na rozdiel od ostatných, túto lúpež možno hrať sólo. Odohráva sa na ostrove Cayo Perico a vyžaduje si penthouse Diamond Casino a ponorku Kosatka. Primárna výplata závisí od cieľa, pričom socha Panthera ponúka 4,089,152 XNUMX XNUMX dolárov na obtiažnosť Hard.

Tieto lúpeže poskytujú hráčom lukratívne príležitosti na hromadenie bohatstva v GTA Online. Zdroj: In-game znalosti a skúsenosti.