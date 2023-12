Ellieino priezvisko konečne odhalené v The Last of Us Part 2 Remastered

Vo veľmi očakávanej remasterovanej verzii The Last of Us Part 2, ktorá má vyjsť 19. januára 2024, došlo k vzrušujúcemu objavu týkajúcemu sa hlavnej hrdinky hry Ellie. Pôvodná hra nechala fanúšikov v napätí ohľadom Ellieho priezviska, no konečne to bolo potvrdené v remastrovanej edícii.

Pri prehliadaní upútavky na nový roguelike režim si používateľ Redditu menom tomdurnell všimol malý detail, ktorý upútal ich pozornosť. Bola to menovka na Ellinom vesmírnom skafandri, sotva viditeľná, ale čitateľná ako „E. Williams." Tento objav predstavuje prvé potvrdenie celého mena Ellie v hre.

Zaujímavé je, že Naughty Dog, vývojár hry The Last of Us Part 2, už predtým odhalil Ellieho priezvisko prostredníctvom rozhovorov so spoluprezidentom Neilom Druckmannom a v dokumentoch o dizajne a japonskej hernej príručke. Je to však prvýkrát, čo sa to skutočne ukázalo v samotnej hre.

Remastrovaná verzia hry predstavuje roguelike režim No Return, v ktorom môžu hráči bojovať s vlnami nepriateľov na rôznych mapách a zároveň postupne naberať na sile. Ako bonus bude v tomto režime k dispozícii Ellieov vesmírny oblek ako kostým, ktorý hráčom umožní užiť si určitú kreatívnu slobodu s prispôsobením postavy.

The Last of Us Part 2: Remastered prináša hru nielen na PlayStation 5, ale obsahuje aj niekoľko ďalších funkcií. Patria sem tri stratené úrovne s komentárom vývojárov, voľná hra na gitare, grafické vylepšenia, integrácia DualSense a ďalšie. Hráči, ktorí už hru vlastnia na PlayStation 4, môžu upgradovať na verziu pre PlayStation 5 za malý poplatok.

Fanúšikovia série The Last of Us môžu konečne ukončiť špekulácie okolo Ellieho priezviska. S blížiacim sa vydaním remastrovanej verzie dostanú hráči šancu ponoriť sa hlbšie do Ellieho sveta a odhaliť nové aspekty jej postavy.